阿里支付寶「拆骨」? 　市場錯誤理解　一文看清螞蟻三大潛在影響

阿里巴巴（9988）自去年11月叫停螞蟻集團的世紀IPO上市大計後，集團的金融科技、以至網絡借貸業務，一直成為監管機構及投資市場的關注重點。最新《金融時報》傳出消息指，內地有意要求螞蟻集團，將支付寶的借貸功能與主程式拆分，旗下借貸服務「花唄」「借唄」需要另外設立單獨的應用程式（APP）運作。

《金融時報》傳出消息指，內地有意要求螞蟻集團，將支付寶的借貸功能與主程式拆分，旗下借貸服務「花唄」「借唄」需要另外設立單獨的應用程式(APP)操作(資料圖片)

不是將支付寶「拆骨」 是將支付寶的功能拆分

值得說明清楚的是，今日多間媒體的報道，都似乎曲解了《金融時報》的報道，以為消息是指要將支付寶從螞螞集團旗下分拆出去；不過實情應該是指，將支付寶旗下類似於傳統信用卡的「花唄」和提供小額無擔保貸款的「借唄」，從現時的支付寶APP中區分出去。

實際上，這個消息也是符合今年4月份，內地監管機構對螞蟻提出的整改要求。回看今年4月份，當時人行、銀保監會、中證監及外匯管理局四個金融管理部，聯合約談螞蟻集團，並提出五大整改要求，當中已經表明了要螞蟻斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接。

回看今年4月份，內地監管機構，對螞蟻提出五大整改要求，當中表明要斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接（資料圖片）

監管思路與今年4月的整改要求一脈相承

因此，現時傳出內地要求螞蟻將「花唄」「借唄」的功能，獨立出來，另外成立一個APP進行操作，其實是根據當時的整改方向，作出進一步的延伸。

對螞蟻三大潛在影響

固然，內地監管機構決心從嚴去監管網上借貸，將會對螞螞集團的金融科技及借貸業務造成打撃，影響主要在三方面：（一）、網上貸款增長放慢：（二）螞蟻不能再獨佔個人消費信貸資料庫，需要和其他企業共享；（三）令螞蟻集團的估值大幅「縮水」。

首先，網上貸款一直是螞蟻集團的「金蛋」業務，根據螞蟻集團披露財務數據表示，自2017年至去年上半年，支付業務的收入佔比（主要來自支付寶）其實在陸續下跌，取而代之的是，以花唄及借唄為主的網絡借貸業務，佔比正陸續提高。至去年上半年，借貸業務對螞蟻集團的收入貢獻佔比，升至近40%，並已經超越了支付業務，成為貢獻最大的業務。

網絡借貸是螞蟻收入貢獻最大業務

考慮到內地消費信貸近年來的增長急速，而花唄及借唄一直憑藉支付寶擁有逾10億用戶的壓倒性優勢，在消費信貸市場佔領先地位，因此可以預期對集團整體的利潤貢獻持續提高。參考國際評級公司惠譽（Fitch）的統計，2019年消費信貸對中國零售總額的貢獻度，從2014年的15%上升逾一倍至32%，其增速遠超同期零售總額增速（約為8%）。

因此，若將花唄及借唄由現時的支付寶APP中分隔出去，將會影響花唄及借唄的貸款增長動力。

據惠譽統計，2019年消費信貸對中國零售總額的貢獻度，從2014年的15%上升逾一倍，至32%，其增速遠超同期零售總額增速（Fitch Ratings）

第二方面、花唄及借唄的成功，一直以來都是依賴從阿里支付寶平台所取得的逾10億用戶消費數據，透過金融科技，令其能夠準確量度借貸人的信貸能力及還款能力，推高貸款的靈活性及效率。

不過，近日一直有消息指出，阿里將最快在今年10月，與多間有政府背景的企業，聯手成立一間個人信用評分公司，處理螞蟻集團所掌握逾10億消費者的數據庫。

市傳與浙江省政府組信用評分公司 或有利螞蟻

據早前《路透》的消息指出，該間個人信用評分公司，將會由螞蟻集團以及浙江省政府旗下的浙江省旅遊投資集團，分別持有該合資公司的35%股權，也就是會持有該合資公司的合共70%控股權。

富達已經兩度下調螞蟻的估值預測，現時估值僅得去年的三分之一。（路透社）

現時有分析指出，浙江省政府的舉動，有機會是為了保障阿里能夠繼續持有逾10億用戶的消費信貸數據，並且令到螞蟻集團能夠繼續在該新成立的信用評分公司，佔有主要話事權。不過，亦要留意的是，螞蟻亦有需要將這批消費數據，與其他企業共享，也就是令其一直的消費數據壟斷優勢遭打破。

螞蟻估值一年間跌至僅剩三分之一

第三、在內地強監管下，投資界對螞蟻集團的估值，無可避免地出現下跌。回看去年11月，螞蟻上市前夕的估值達到2,350億美元，不過在今年以來，有份投資螞蟻集團的美國基金公司富達投資（Fidelity Investments），已經兩度下調螞蟻的估值預測，最新估值跌至約780億美元，即是只得一年前的三分之一水平。