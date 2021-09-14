反壟斷Apple嘗小敗　蘋果稅非天條　Google未能鬆一口氣|財經評論

科技龍頭企業近年不時陷入市場壟斷及不公平競爭的訴訟，蘋果公司與騰訊（0700）持股的遊戲開發商Epic Games訴訟上周有結果，美國地區法院判定蘋果公司的App Store政策，違反競爭法。市場認為是屬於程式開發商小勝一仗，因法院判令蘋果公司需要放寬對開發商使用第三方支付的限制；不過細看判詞亦會發現魔鬼在細節，因法院是肯定了App Store的地位，雖說有違反競爭法，但並非屬於「非法壟斷」。



「蘋果稅」的源起

今次的訴訟，曾被媒體稱為是手遊界對蘋果霸權的一場破天荒革命。事件源起是多年以來，用家使用iPhone和iPad時，必須經App Store支付應用程式內所提供的物品和訂閱費用。蘋果公司會從中抽取約三成金額作為佣金。由於收費高，而且蘋果公司以安全為由，不容許用戶以第三方支付系統付款來規避抽成佣金，並引來Tesla執行長馬斯克亦曾批評，蘋果Apple Store 的抽成實際上是一種全球網路稅，亦即是所謂的「蘋果稅」。

至去年，騰訊持股的遊戲開發商Epic Games，在遊戲《要塞英雄》內加入了引導向第三方付費系統的連結，繞過蘋果應用商店App Store的支付系統，規避蘋果30%的分成佣金，結果遭蘋果公司下架遊戲，因此Epic Games便決定將蘋果告上法庭。

騰訊持股的遊戲開發商Epic Games，就「蘋果稅」的爭議，對蘋果提訴訟（Fortnite官方圖片）

對市場三大啟示

今次的判決之所以有代表性，是因為法院首次指出，蘋果公司限定開發商不能採用第三方支付系統的做法，是違反競爭法的，並要求蘋果公司需要在90日內放寬規定。

鑑於App Store的收入是蘋果公司的王牌業務之一，判決令到蘋果公司股價失守150美元大關，在判決當日股價下跌逾3%，單日市值便蒸發843億美元﹙折合約6,575億港元﹚。

法院的判令，對市場將有三大啟示：第一是遊戲開發商可以有權使用自家支付系統；第二是會削弱蘋果透過平台優勢取得的佣金收入；第三是預示蘋果及Google 等應用平台的的商業模式將面臨日益上升的監管壓力。

Epic Games不滿App Store內的支付方式及抽成，提告Apple壟斷。（Reuters）

第一，判決為日後遊戲開發商自行選擇支付商，提供了法律基礎。日後電子遊戲商不需要硬性透過蘋果的支付系統，收取客戶訂閱費，而能夠使用自家支付系統，將客戶消費數據，重新掌握在公司手上，料有利於遊戲銷售。

美資投行Jefferies 分析師 Andrew Uerkwitz表示，遊戲開發商Zynga 可能會因而獲得數億美元的收益，因為可以將原先支付予蘋果的佣金「袋袋平安」。

「蘋果稅」不再是理所當然的天條

第二，判決令「蘋果稅」不再是理所當然的天條，法院限定蘋果公司要在今年12月9日，開放讓軟件開發商使用第三方支付系統，象徵在美國境內，App Store壟斷支付的時代結束了。

據分析師估算，App Store一年向開發者賺取分成收入200多億美元，利潤率超過75%，是公司僅次iPhone銷售以外最賺錢的板塊。今次判處意味著App Store每年200多億美元的生意有機會縮水。

判決令「蘋果稅」不再是理所當然的天條，法院限定蘋果公司要在今年12月9日，開放讓軟件開發商使用第三方支付系統。（AP）

多間投行警告Google反競爭風險更高

值得留意的是，今次訴訟的被告，其實並不只是蘋果公司，Google亦是被告之一。案件將會在稍後時間排上法院。瑞信及美銀等多間投行分析師都指出，今次判決顯示Google亦面對相似風險，未來有需要改變支付方式，允許程式開發商以其他支付系統結帳。其中美銀的分析師點明對Google Play的收入擔憂日益擴大，同時警告Google與程式開發商的 Android 協議更加複雜，因此比蘋果公司更容易受到反競爭審查。

第三，也是更長遠的影響，在於全球各地的政府機關及反壟斷機構，正不約而同地陸續審視蘋果App Store及Google Play商店現時的商業帝國，是否存在反競爭元素，會否對其他軟件開發商造成業務及支付系統阻撓，打撃行業創新。

今次訴訟的被告，其實並不只是蘋果公司，Google亦是被告之一。（Reuters）

歐盟及南韓亦正調查科企反壟斷

在今次美國法院的判決中，法院並沒有按照Epic最初訴求，裁定蘋果的生態系統構成壟斷行為；也沒有強制要求蘋果允許其他應用商店類App登陸App Store，或以任何方式更改30%抽成比例。換言之，蘋果公司一直以來的「圍牆花園」（walled garden）優勢，並沒有受到太大破壞。

不過，在另一邊廂，蘋果公司正面對串流音樂市場反壟斷訴訟，歐盟正根據Spotify的投訴，向蘋果提出反壟斷訴訟。

南韓先拔頭籌 立法禁止限制第三方支付

至於亞洲區似乎走得更前，已經由訴訟階段走到立法階段。韓國上月底已經通過法例，要求手機系統必須開放開發商使用其他支付系統，禁止蘋果公司和Google強制應用程式開發者使自家的支付系統，成全球首例並掀起對抗「蘋果稅」的小高潮。

至於另一巨頭Google，今日（14日）遭韓國反壟斷監管機構開出2,070億韓圜（折合逾1.7億美元）的罰單，稱其濫用其市場支配地位，限制了移動操作系統（OS)）市場的競爭。

可以預示，環球各國經歷世紀疫情的洗禮，加深了市民對智能手機的依賴，加快了實體及虛擬世界的經濟互融，未來如何令到互聯網世界不會成為法外之地，保障各大小商家及開發商能共享新經濟時代的好處，而不是「winner takes all 」的一家獨大局面，將成全球監管機構的必修課。