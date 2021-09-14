內地明早發重要經濟數據　兩因素夾擊　零售增長難樂觀｜財經評論

內地於明早（15日）10時將發重要經濟數據，分別是零售消費、工業增加值及固定投資數據（亦稱為三頭馬車）。鑑於上月公布的經濟數據清一色遜市場預期，並觸發股市下挫，恒指跌至低位見24500點水平，創逾一年低位。因此投資者對今次公布的數據倍感關注，以衡量內地經濟的增長放慢情況。

一表看清內地經濟數據預測(巨子製圖)

零售銷售增長料放慢至6.9% 受疫情及汽車缺芯問題發酵

三項數據當中，現時市場特別關心的是零售銷售增長數據，主要由於「內循環」是內地經濟重要政策方向，用以減輕中國經濟對外貿的依賴，不過近期特別是下半年，受到河南水災以及新冠肺炎疫情問題影響，居民消費意願變得審慎，令到7月份的零售消費增長跌穿10%，是逾半年來首次，僅得8.5%。

綜合現時市場預期，8月內地的零售銷售增長預期為6.9%，將會是連續第五個月增長放慢，屬今年以來最低。

「缺芯」問題再度令汽車銷售出現倒退，中汽協初步估計全年汽車市場表現或較預期差。(路透社)

要預測8月份的零售增長，可參考兩方面：第一是疫情因素，考慮到內地在8月下旬才達到本土確診零新增，疫情防控措施開始逐步有所鬆動，揚州及南京至月底才放寛管控措施，所以對實體店的銷售及餐飲行業的負面影響會反映在當月的數據中。

第二是汽車銷售，賣車是零售銷售中一個重要行業，汽車銷售行業在8月份面對全球芯片短缺，影響車廠要停工，「缺芯」問題再度令汽車銷售出現倒退。中國汽車工業協會日前已經公布，8月汽車銷量連跌4個月，乘用車及商用車月內合共售出179.9萬輛，按年跌17.8%，並較7月跌幅擴大。展望今年餘下時間，中汽協初步估計全年汽車市場表現或較預期差，主因新冠疫情影響，供應鏈風險提升，導致汽車企業減產壓力進一步加大；並指未來芯片供應短缺問題仍然存在，加上市場需求增加，亦將加劇汽車供應不足的問題。

市場關注商品價格高企，對下游的工業廠商成本壓力 (路透社)

工業數據：關注商品價格升勢不退

對於第二架馬車，工業數據方面，市場關注商品價格高企，對下游的工業廠商成本壓力。綜合市場預期，8月內地工業增加值增長預期為5.8%，為去年8月以來最低。

工業數據受到內地商品價格高企所拖累，特別是較早前公布的內地8月生產者物價指數（PPI），按年攀升至9.5%、創十三年高位。中原銀行首席經濟學家王軍認為，PPI按年漲幅再創高點並不令人意外，主要是受大宗商品持續上漲影響，並預計工業品價格大概率仍將在高位徘徊，工業品通脹格局仍在強化而不是緩解。

內地加快地方債及專項債發行，傳統上會投放於地方的基建投資項目。（新華社）

固定投資：料增長9% 憧憬內地加快發債推基建

對於投資數據方面，綜合市場預期，內地首八個月城鎮固定資產投資按年升幅料放緩至9%。不過，值得留意的是，踏入8月份以來，內地進入國債及專項債發行高峰期，海通證券表示，8月國債及地方政府單月凈融資額達9,515億元人民幣，是今年7月的四倍，創年內新高。

內地加快地方債及專項債發行，傳統上會投放於地方的基建投資項目，因此未來的固定資產投資數據料會逐步反映正面影響。

申萬宏源研究表示，內地專項債發行9月以來確實已在提速。至下周末累計新發專項債將達到2.1萬億，佔全年新增額度的57.2%，推動今年下半年基建投資兩年平均增速稍好於上半年，全年基建投資同比有望達到4.3%左右的水平。