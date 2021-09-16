債券通｜專家料人幣資金池擴大　港銀有機會加息吸存款

臨近10月國慶，中港金融市場接二連三有新互聯互通機制出台，繼跨境理財通通車後，下星期五債券通亦會新設「南向通」，打破過去四年僅得「北向通」的單線行車局面。「南向通」首階段年度總額度為5,000億元等值人民幣，將會對本港的人民幣市場帶來什麼變化呢?專家預期，隨着人民幣跨境使用範圍擴大，人民幣資金池每年可錄單位數升幅，更會成為本港銀行加息吸納人民幣存款的誘因。



走過四年單行路 債券通終變雙向通車

債券通早於2017年，由中國人行和香港金融管理局創立，不過受到內地資本管制等實際操作考慮，四年以來，一直只有「北向通」單邊行車，即是容許國際投資者參與中國債券市場，而未構成「南北雙通」的雙向通車。因此，下周五（24日） 正式開通債券通「南向通」，自此內地機構投資者亦可以投資本港規模達3,000多億美元的債券市場，是進一步擴大兩地債券市場互聯互通的里程碑。

與「北向通」不同，今次「南向通」設置了年度總額度和每日額度，額度在兩種模式間共享。首階段資金淨流出的年度總額度為5,000億元等值人民幣，每日額度為200億元等值人民幣。

債券通早於2017年創立，不過受到內地資本管制等實際操作考慮，四年以來，一直只有「北向通」單邊行車。（資料圖片）

投資幣種無限制 率先涵蓋人民幣和港元債

「南向通」初期會率先涵蓋人民幣和港元債券，金管局表示，內地投資者經「南向通」可投資債券範圍並沒規限幣種。不過初時因系統發展需要時間，所以會先涵蓋人民幣和港元債券。未來會爭取擴闊至投資其他外幣債券，但現時未有時間表，相信也不會用太長時間去做。

對於每日最多200億元的人民幣資金，初期會流入什麼本港債券，光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，首階段內地機構投資者最感興趣的，料是由國際企業發行的港元債券，特別是評級高及流動性好的債券。對於本港債市而言，內地投資者將成為一個新購買力。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基表示，內地機構投資者最感興趣的，料是由國際企業發行的港元債券，特別是評級高及流動性好的債券。（路透社）

「南向通」增國際企業來港發債機會

本港債市的發展經常遭市場批評是緩慢，今次「南向通」能否成為一個新動力呢?林樵基認為「南向通」有助增加國際公司來港發債的誘因，因為發債企業在乎的主要是兩大條件，一就是資金流動性，二就是發債成本，亦即是債息。當「南向通」開通後，本港債市可以引入內地機構投資者買家，為市場帶來新購買力，對上述兩大條件都有正面推動。至於會用什麼貨幣發債，則視乎企業需要，以及息率走勢。

本港優勢在於首次債券發行 佔亞洲市場75%

對於本港債市，金管局今年曾經發文回應，直指本港債市是遭低估的市場，並引用獨立國際行業組織的數據，指出香港債市是亞洲區安排國際債券發行最具規模的中心，佔去年亞洲國際債券發行額的34%。

金管局引用國際資本市場協會（ICMA）數據指出，香港在首次債券發行方面，亦明顯領先於其他主要國際金融中心，佔亞洲市場的75% （180億美元），高於新加坡（9%）及英國（5%）。

本港點心債銷售逼近2015年高位(彭博)

人仔點心債銷售突破千億元 創2015年以來最高

從離岸人民幣債券發展的規模看，本港債市今年亦見有明顯進展。根據《彭博》統計資料，近三年以來，本港的點心債（即是境外發行的人民幣債券）銷售額拾級而上，按年上升。截止今年首八個月，人仔點心債銷售突破1,000億元，創2015年以來最高(詳見上圖)。

今次「南向通」的落實，令到人民幣的投資功能及範疇得以擴大，對積存在本港的人民幣資金池，產生刺激作用，可望繼續擴張。

林樵基預期會刺激本港銀行，開始調高人民幣存款息率，「息誘」散戶。當資金池規模擴大，將再進一步推動人民幣國際化。(資料圖片)

人民幣資金池突破八千億 創近六年高

今年以來，本港銀行的人民幣存款額拾級而上，由去年初的6,000餘億元，升至突破8,000億元大關。

根據金管局數據，計及活期及定期存款，人民幣存款金額由今年初的6,640億元左右，上升至最新8,208億元，創下2016年年初以來新高。

林樵基預期，隨「南向通」以及早前提出的「跨境理財通」逐步推行，將推動本港人民幣資金池持續擴張，並刺激本港銀行，開始調高人民幣存款息率，「息誘」散戶。當資金池規模擴大，將再進一步推動人民幣國際化。