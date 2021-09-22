晶片短缺焗車企減產　賺錢車款也造不了｜企業熱評

一車難求，一粒車用晶片更是難求。汽車行業晶片短缺纏繞市場，令世界多間車企減產。晶片供應不穩，受馬來西亞新冠疫情反覆影響，從理想汽車（2015）的減產，揭示了汽車行業的產能情況。



受到馬來西亞新冠疫情的影響，理想汽車昨公布，其毫米波雷達供應商所採用的專用晶片嚴重減產，由於該晶片的供應恢復不及預期，預計今年第三季的汽車交付量約2.45萬輛，較原本預期的2.5萬輛至2.6萬輛少逾5.7%。

摩根士丹利指，理想汽車新指引意味9月交付6,500輛，按月少三成，而經渠道測試，理想ONE在9月上半個月出貨約3,000至3,500輛，顯示每周產能受限於1,500輛至2,000輛。不過，公司目前手頭訂單每月達1萬張，需求十分旺盛。

理想汽車預計今年第三季的汽車交付量約2.45萬輛，較原本預期的2.5萬輛至2.6萬輛少逾5.7%。

美日車企大減產 賺錢車款也不造

不過，即使訂單再多，在晶片限制之下，產能亦無法再多，準買家亦要等待好一陣子才可接收到新車。不少車企因而索性減產，節省成本。日本本田（Honda）汽車宣布，日本廠8月到9月將較原計畫減產約6成，10月上旬也將減產約3成。本田已告知經銷商，Vezel休旅車（SUV）可能要等上一年多才能交車。而豐田（Toyota）亦宣布減產，最新公布日本國內14家工廠將實施暫時停產。《日經新聞》報導，豐田這14座廠房約有28條產線，其中27條都將暫時停產。

至於美國福特（Ford）與通用（GM）早在9月初時已表示9月再進一步縮減生產規模，甚至通用被迫減產到公司最賺錢的卡車與運動休旅車車種。另外，Benz母企戴姆勒行政總裁Ola Kallenius警示明年全球半導體短缺不會完全消失，可能要直至2023年才會完全解決，並近期下調其汽車部門的全年銷售預估，預料交貨量將與2020年大致相同，而非大幅增長。

日本本田汽車宣布減產，並告知經銷商，Vezel休旅車可能要等上一年多才能交車。（路透社）

吉利僅完成年度目標一半

與理想汽車一樣的中國車企亦感壓力。吉利（0175）中期業績時表示，由於車用晶片短缺問題日益嚴重及全球疫情再度升温，對集團未來數月的銷售表現構成「重大威脅」，並會減低達成目標的機會。不過，下半年在新產品帶動下，決定維持全年汽車銷量153萬輛的銷售目標，相當於按年增長16％。

吉利表示，8月份銷量受部分地區疫情和晶片供應短缺所影響，汽車交付量大跌，其8月銷量按年跌22%至8.8萬輛，按月少11%，完成全年銷量目標153萬部的僅53%。

另外，長汽（2333）在5、6 月時，因晶片短缺問題，旗下重慶永川、徐水兩大生產基地面臨停產，涉及哈弗H6、長城炮、坦克300等多款熱門車型。因此，有傳長汽或將進軍晶片產業，或會戰略投資汽車智能晶片創業公司地平線，雙方可能還將在高級輔助駕駛（ADAS）、高級別自動駕駛、智能座艙等方向展開重點合作，圖以解決晶片短缺及日後發展問題。

中國晶片龍頭公司中芯國際亦公布了其FinFET N+1工藝晶片測試已獲通過的消息。

晶片炒價飛天 傳博世一粒晶片炒貴300倍

晶片一粒難求，炒價奇貴，猶如航運價十倍飛天一樣。內地媒體《第一財經》早前報道，多家汽車公司的高層反映，受馬來西亞的疫情影響，博世（Bosch）ESP/IPB、VCU、TCU等晶片在8月後基本中斷供應，生產大幅受阻。

博世中國是全球主要的汽車零件供應商之一，在中國汽車ESP系統約佔70%市場份額。博世車身穩定系統（ESP）晶片的最新黑市價，已漲至每塊4,000元人民幣，較正常供貨情况下的13元人民幣來貨價貴了超過300倍。不過，公司其後澄清指，博世並不生產這些晶片，博世中國方面也需要採購。

這促使中國國家市場監管總局8月初宣布，針對汽車晶片市場哄抬炒作、價格高漲等問題，根據價格監測和舉報，即日起對涉嫌哄抬價格的汽車晶片經銷企業進行立案調查。將關注晶片等重要商品市場價格秩序，加大監管執法力度，嚴厲查處囤積居奇、哄抬價格、串通漲價等違法行為。

調查機構預料車用晶片短缺的危機，可能導致全球汽車累計減產超過940萬輛。

料全球汽車減產逾940萬輛

受馬來西亞新冠疫情的影響，半導體工廠停產更是令晶片短缺雪上加霜。馬來西亞是全球半導體產品第七大出口國，並成為近年主要的半導體封裝及測試中心，佔約全球13%的市場份額。德國半導體製造商英飛凌、荷蘭恩智浦半導體和意法半導體均有在馬來西亞設廠。

調查機構AutoForecast Solutions（AFS）預測，車用晶片短缺的危機，可能導致全球汽車累計減產超過940萬輛。AFS形容亞洲的情况相當嚴峻，估計到明年初，當地產量可能減少340萬輛。