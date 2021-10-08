滙豐低位彈逾10％　港銀齊發力　聯儲收水之外仲有兩大利好因素

市場對美聯儲年底開始收水的預期加深，推動美債長息上升，本港銀行股靜極思動，當中大象滙豐（0005）重上43元，較一個月低位約38元，反彈超過10%，創近兩個月高。中銀香港（2388）、恒生（0011）及東亞銀行（0023）一周亦累升2%至4%。分析認為，銀行股受惠三大正面動力，雖然近期內房恒大的債務危機，對金融股添上不明朗因素，不過港銀對恒大風險敞口僅140億元，相信風險可控。



十年期美債息重返逾三個月高位

今輪銀行股升勢，主要受到三大因素影響，一來是美國長債債息回升，有利銀行的放貸業務利息收入增長；其次，銀行股估值低企，有投行指出，滙豐目前估值較歐洲銀行板塊折讓14%，即使未來利率未明顯回升，滙豐短期仍有上行空間。第三，施政報告提出，要強化本港離岸人民幣業務，成為本港銀行的業務催化劑。

首先，貨幣市場方面，美國聯儲局在今年底宣布縮減買債規模的機會升溫，債市投資者開始先行起動，令近期美債債息拾級而上，十年期債息近日重上1.5厘，一個月升幅達15個點子，重返逾三個月高位。

市場對美聯儲年底開始收水的預期加深，債市投資者開始先行起動，令近期美債債息拾級而上，十年期債息重上1.5厘（資料圖片）

債息曲線走勢 有利銀行放貸利潤

對於銀行股更為重要的指標，是美債息率曲線（yield curve）。一般而言，美債息率曲線愈陡峭，亦即是長期息率升幅較短期息率為高，往往是經濟好轉的先兆，同時亦有利金融機構的淨息差表現，因為代表金融機構貸出款項時，可收出更高利息，而借入款項時支付較少利息，從而令銀行的淨息差得以擴闊，提高利息收入。

下圖是美國的國債息率曲線最新走勢，可見最新債息曲線（綠線），較一個月前（黃線）更為陡峭，兩年期和十年期公債債息差擴大至超過120個基點，為今年6月以來最寬水準，是支持銀行股低位反彈的主因。

美國最新國債息率曲線（綠線），較一個月前（黃線）更為陡峭，有利銀行放貸利潤（資料來源：彭博）

瑞銀指滙豐估值較歐洲銀行業平14%

獨立股評人郭家耀接受訪問時指出，過去數個月美國長債息回落，令到銀行的股價受壓；不過現時情況開始出現轉變。他認為一旦美國長債息息率回升至1.7厘水平，亦即是今年5月份的水平，料可帶動銀行股股價繼續向上，相信滙豐中線有機會重返50元水平。

第二個利好因素，是估值低。港股經過大半年的下跌周期，銀行股的估值早已跌至低殘水平。大行瑞銀指出，以明年預測市盈率計，滙豐目前估值較歐洲銀行板塊折讓14%，即使未來利率沒有上升，滙豐短期仍有上行空間，並上調股份評級至「買入」，目標價上調至51.9元。

瑞銀指出，以明年預測市盈率計，匯控目前估值較歐洲銀行板塊折讓14%。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

人民幣業務推動 料中銀有望重上30元

此外，施政報告日前，提及加強本港金融中心地位，並推動離岸人民幣業務。郭家耀指出，政策屬長期方向，固然不能在短期內轉化為銀行的盈利，不過長線可留意中銀香港，畢竟其擁有本港人民幣業務的龍頭地位，相信股價在今年底有望重上30元，較現價尚有逾20%水位。至於恒生的息率亦佳，超過4厘，而且業務表現一向較為穩健。

陳茂波指港銀對恒大風險敞口僅140億

投資者亦留意，市場如何衡量內房龍頭恒大債務問題，對內地及本港金融股所構成的風險。投行花旗指出，市場憂慮內房債務問題，拖累部分本地銀行股價，跌至接近新冠肺炎疫情及2015年的低谷。不過認為本地銀行股的估值，已經反映內房風險。

月初財政司司長陳茂波對媒體表示，本港銀行對恒大的風險敞口為140億元，僅佔本港銀行總資產26.5萬億元中的0.05%，形容事件不會對香港金融市場構成系統性風險。