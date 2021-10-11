美國非農數據差　債息不跌反升穿1.6厘　專家拆解聯儲局收水部署

美國非農新增職位大遜預期，並創今年新低，惟無改市場對美國即將減少買債的預期，美債息抽上1.6厘，創6月以來新高。專家分析指，美國通脹高企，料聯儲局會象徵式地釋放縮減買債的訊號，並舉出兩原因令債息急升。



美國上周五公布9月的非農新增職位創下今年新低，職位僅增19.4萬，遠低於經濟師預期的50萬。期內，私人市場新增職位31.7萬個，低於預期的45萬。9月失業率回落至4.8%，好過預期的5.1%，按月下降0.3個百分點。平均時薪按月增長維持0.6%，高於預期，惟按年大升4.6%，而勞動力參與率微跌至61.6%。

不過，勞工市場表現差，市場卻未調低對聯儲局即將「收水」的預期。美國10年期國債孳息率衝上至1.6厘以上，是6月初以來高位。如按經濟未及預期走向，市場多數會預期美聯儲推遲「收水」，亦即是推遲縮減買債計劃。不過，今次投資者卻「反其道而行」，反映部分市場人士繼續押注聯儲局即將「收水」。

美國上周五公布9月的非農新增職位創下今年新低，職位僅增19.4萬，遠低於經濟師預期的50萬。

溫灼培：債務上限+儲局減少包底促升債息

恒生銀行首席市場策略員溫灼培接受訪問時認為，美國就業雖差，但為免美國通脹失控，相信聯儲局會選擇象徵地去減買債，釋放出聯儲局正開始打壓通脹訊號，藉以期望美國通脹能自然回落，使該局不用往後作出更多收緊。

「現時債息抽升主要有兩原因，一是市場預期聯儲局即將『收水』，便少了『包底』買債；二是上周美國債務上限法案獲參議院批准，將舉債權限提高4800億美元，並延長至12月3日。在債市供應多了，國債亦跌得快，令國債債孳息急升。」溫灼培再指，要關注今周三的美國通脹數據，如勝預期或令市場恐慌。美國通脹數據將於10月13日（周三）公布，據彭博綜合市場預測，美國9月通脹率料按年升5.3%，不含食品及能源的核心通脹率按年增長4.1%。

申萬宏源宏觀團隊認為，9月非農數據差亦不會改變聯儲局「收水」的方向，並認為這樣「中規中矩」的就業報告已經滿足鮑威爾所給出的就業前提條件，並足以推動美聯儲在11月會議上正式宣布縮減買債，並在12月正式實施。

同時，申萬宏源宏觀團隊認為，9月非農數據差亦不會改變聯儲局「收水」的方向，並指9月整體非農新增就業不及預期是結構上暫時性因素影響較大，相反，實際上失業率超預期地改善，從而認為這樣「中規中矩」的就業報告已經滿足鮑威爾所給出的就業前提條件，並足以推動美聯儲在11月會議上正式宣布縮減買債，並在12月正式實施。

聯儲局主席鮑威爾於9月底時表示，聯儲局幾乎滿足了開始縮減量化寬鬆的條件，加息的要求顯然更高，而美國經濟距離充分就業還有很長的路要走。另外，聯儲局理事布雷納德亦表示，勞動力市場或許很快會達到她縮減資產購買的標準，但由於Delta病毒株的傳播，9月就業報告可能比她預期的更弱，對潛在經濟好轉勢頭所傳達的信息也更少。

市場普遍預期聯儲局11月3日議息會仍會選擇減買債。可以留意的是，市場對於英國通脹前景的擔憂升溫，交易員們已正在為英國央行今年年底前上調關鍵利率做準備，英國十年期國債債券孳息率升至1.2厘，創2019年5月高。