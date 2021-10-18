中國上月零售增長低位回升勝預期　惟汽車銷售續拖後腿｜財經評論

內地今日公布第三季GDP意外未能「保五」，按年增速4.9%，略低市場預期的5%至5.2%。9月份的固定投資及工業生產數據皆遜色，唯一有睇頭的是零售銷售增長，相信主要是受到9月份中秋節的節慶需求。不過，細看分項數據，會發現汽車銷售持續成為拖累零售銷售的主因，反映在全球汽車芯片短缺，令到多間國際車廠如日本豐田汽車、德國奔馳（Mercedes-Benz）及福特（Ford）都相繼減產，對產能及銷量的負面影響料持續至今年底。



內地上月零售增長低位回升勝預期，不過汽車銷售續拖後腿 （巨子製圖）

零售增長回升 結束連續五個月放慢

內地第三季GDP按年增速4.9%，略低市場預期的5%至5.2%。不過，反映內需消費的內地社會消費品零售增長，在8月份創下2.5%的一年低位後，在9月份開始回穩，按年升4.4%，高於市場預期的3.3%，更高於中金公司預期的約4%。

根據內地首三季GDP數據，內地的社會零售總額佔經濟的比重，已經高達38%。社會消費品零售增長在經歷連續五個月放慢後，終於在9月份回穩，主要是得力於期內是中秋佳節，帶量消費氣氛。

珠寶及通訊器材銷售增長逾20% 券商指受新機發布推動

數據顯示，增長最高的商品種類，主要是三大種類，分別是（1）珠寶、（2）文化辦公用品及（3）通訊器材，按年增長為20.1%、22.6%及22.8%。

券商申萬宏源表示，通訊器材反彈，主要源於新機發布的暫時性拉動。（資料圖片）

券商申萬宏源表示，通訊器材反彈，主要源於新機發布的暫時性拉動。不過，需要關注的是，受到環球汽車芯片短缺的問題困擾，內地汽車零售銷售持續受壓。該行指出汽車零售兩年平均增速再降2.7個百分點至負1%，石油製品改善幅度也較小，受到上遊工業品漲價的抑制程度加深。

現時內地汽車銷售額佔整體零售總額佔比約一成，因此，持續成為零售銷售增長的「拖累」。數據顯示，扣除汽車以外的消費品零售額33,298億元（人民幣‧下同），增長6.4%，增幅高於整體零售增長（4.4%）。

對比近月走勢，可見內地整體汽車零售跌幅在下半年明顯擴大（資料圖片）

9月汽車零售總額跌幅擴至11.8%

9月份汽車零售總額為3,535億元，按年再跌11.8%。若對比近月走勢，可見汽車零售跌幅在下半年明顯擴大，7月份跌1.8%、8月份跌7.4%，來到9月跌幅更擴至雙位數。

因此，展望第四季，內地社會消費品零售增長能否繼續回升，汽車芯片短缺問題仍令市場憂慮，而且鄰近的另一大汽車製造國南韓亦同樣受累。

據南韓汽車製造業協會（KAMA）資料顯示，南韓第三季汽車產量大減兩成，至76.19萬架，創2008年來新低紀錄。

豐田預告11月全球減產

現時汽車業界對芯片荒問題亦不樂觀。汽車市場調查公司AutoForecast Solutions指出，芯片短缺對今年全球汽車產量的影響預估達約850萬台，情況預估將持續至明年。

日本汽車業龍頭豐田汽車（Toyota）上周已經宣布，因晶片短缺等因素影響，11月份全球產量預估為85-90萬輛、將較原先設定的目標值（100萬輛）減產10至15%（減產10-15萬輛），其中日本國內將減產約5萬輛、海外減產約5至10萬輛。

廣汽豐田佔廣汽整體銷量的40%。（路透社）

廣汽豐田佔廣汽整體銷量的40%

豐田是內地廣汽集團（2238）的汽車合作夥伴，今年首九個月，廣汽豐田的銷量破60.34萬輛，按年增長12.0%，貢獻廣汽整體銷量的40%。

對於芯片問題，廣汽集團早前表示，已通過與芯片供應商直接建立聯繫，持續協調，調配資源等方式確保生產供應。同時，公司還通過尋找現貨、開發替代等方式對應芯片短缺危機。

申萬宏源料消費增速已見年內低位

申萬宏源表示，在消費方面，第三季經濟受壓的第一層原因來自消費——大範圍防疫升級令服務、必需品消費驟然降溫，漲價直接抑制後地產周期推動的非必需消費品商品消費需求，商品和服務消費增速，或在第三季迎來年內低位。

展望第四季，在兩大假設下，預計消費有所改善——第一，是不再出現觸發多地防疫升級的疫情，其二，是工業品價格漲幅擴大的局面受控或轉向。不過，第四季商品和服務消費的兩年平均增速，料仍將低過2019年第四季水平，本輪內需消費恢復偏弱。