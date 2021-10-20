煤超瘋再現　煤價狂飆工廠嗌救命　官方出手兼仲有一招｜財經評論

環球大宗商品價格急升，內地動力煤價格較9月初翻一倍，較年初的價格更是上漲3倍；焦煤價格一周漲了20%，令一眾製造業工廠叫苦連天。觸發發改委抬出尚方寶劍，直接對煤價實行干預，令到內地煤價合約今清一色跌停，本港三大上市煤股神華（1088）、中煤（1898）及兗煤（1171）最多急挫7%至12%。然而，壓抑全國能源價格非一朝一夕，相信在減輕企業成本方面，監管機構尚有一招可出。



內地發電煤價今年累升三倍

內地煤價升勢猶如直升機，網民戲稱為「煤超瘋」。半個月時間，國內動力煤期貨價格從每噸900元，漲到逼近至每噸2,000元水平；焦煤價格自今年6月起連續上升五個月，今年至今升幅超過一倍，並在本月連日破頂。終於昨夜，內地發改委組織重點煤炭企業、中國煤炭工業協會、中國電力企業聯合會召開今冬明春能源保供工作機制煤炭專題座談會，研究依法對煤炭價格實施干預措施。

內地《價格法》第三十條規定，當重要商品和服務價格顯著上漲或者有可能顯著上漲，國務院和省、自治區、直轄市人民政府可以對部分價格採取限定差價率或者利潤率、規定限價等。

半個月內，國內動力煤期貨價格從900元/噸，漲到逼近2000元/噸水平。﹙路透社﹚

面對煤價急升，影響的既是冬日居民取暖成本，同時亦逼使企業能源成本急升。報道引述內蒙居民指，「這兩天剛買回4噸今年冬季的取暖用煤，價格要每噸2,000元，去年一噸才800塊」，更指以往從未見過煤價漲至1,000元以上。

「煤超瘋」現象 化解非一朝一夕

今次的「煤超瘋」現象，由多項因素造成，既受到國際能源價格大幅上漲，煤炭、天然氣、原油價格也屢創新高，令國內電力和煤炭供應偏緊；第二方面，在新冠疫情下，國際訂單大量轉移到疫情控制較好的中國，造成製造業全面開工、增產，用電量大幅上升，推高了煤炭需求；第三方面，中國近年來實施嚴格的煤炭「去產能」，關閉一批小型、低效、安全不達標的煤礦。

據國統局數據，今年首三季生產原煤29.3億噸，按年增長3.7%，比2019年同期增長3.6%，兩年平均增長1.8%；不過，進口煤炭只得2.3億噸，按年下降3.6%。

總理李克強到廣東佛山、廣州考察時，表明研究實施階段性減稅 （資料圖片）

研究指電煤供應缺口達12%

綜合而言，內地煤炭產量的單位數增長，遠追不上消費量的雙位數增幅，造成煤價飛漲。國金證券發佈的研究報告估計，2021年9月至2022年2月的5個月，中國電煤總需求達18.48億噸，然而即便按照2015年至2020年最高產量測算，五個月的電煤供應缺口可能高達2.22億噸，缺口達12%。

可見，現時發改委要大力控制煤價，不過要化解絕非一朝一夕，同時在民生為先的政策方向下，可以預期煤炭供應會優先提供予居民取暖用，因此，工業企業現時承擔能源成本急升的情況，短線未必能改變。

調控煤價之外 李克強表明研究實施階段性減稅

不過，對於工業企業的成本急升情況，內地其實亦不是只有降煤價一招，從稅務優惠上亦有空間。國務院總理李克強本月中旬，到廣東佛山、廣州考察，關注電力、煤炭供應保障。重要的是，他明確提到，研究實施階段性減稅，緩解下游中小微企業成本壓力。

而對於內地商品價格急升，他指會繼續採取措施防止大宗商品價格上漲向供應鏈下游傳導，保證民用電價格穩定，特別是今年糧食豐收已成定局，可有力支撐居民消費價格平穩，不形成通脹趨勢。

事實上，內地一向亦有在特殊時間實施階段性減稅的措施。在去年疫情危機爆發時，內地亦曾經推出階段性減稅，助企業度過難關。

去年全年新增減稅降費超過2.5萬億人民幣

據財政部的公告，當時的減稅的措施包括：支持個體工商戶增值稅政策。根據規定，增值稅小規模納稅人可以繼續適用3%徵收率的應稅銷售收入，減按1%徵收率徵收增值稅。從3%到1%，對小微企業和個體工商戶而言有利減輕成本。同時，要突出強化小微企業稅收優惠，將小規模納稅人增值稅起徵點，從月銷售額10萬元提高到15萬元；對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。數據顯示，2020年全年新增減稅降費超過2.5萬億元。