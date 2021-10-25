萬聖節飾品缺貨兼加價　鮑威爾轉口風明年勢加息？｜財經評論

10月萬聖節逼近，今年美國節日氣氛高昂，全美零售聯盟（NRF）預期，今年美國萬聖節裝扮支出將創下101.4億美元歷史新高。不過由於環球航運供應鏈嚴重受阻，家得寶（Home Depot）等多間美國大賣場的萬聖節商品都缺貨，有存貨的店舖亦趁機調高售價，物價壓力進一步增加。上周五美聯儲主席鮑威爾一改口風，表明供應鏈阻礙以及通脹皆可能會比預期持續更長時間，觸發市場預期加息「來得比預期快」。



美國通脹（CPI）連續五個月突破5%後，一直強調通脹只是「暫時性」的聯儲主席鮑威爾，開始轉口風，在上周五國際清算銀行-南非儲備銀行的虛擬會議上，一改往日的「通脹僅屬暫時性」說法，改為表示「受供應鏈限制、以及通脹上升，皆可能會比預期持續更長時間，並持續至明年，薪資壓力亦是如此」。

美聯儲主席鮑威爾轉口風，提到明年有加息機會（美聯社資料圖片）

鮑威爾轉口風 股市黃金齊受壓

他更直接指出，現時已屆開始縮減買債的合適時機，「如果美聯儲到2022年年中，看到通脹預期上升的嚴重風險，將提高利率。」似乎是在為市場調整對美國的息率預期，特別是現時環球央行，如英國、加拿大都陸續預告加息，令聯儲局需要向市場傳遞加息訊號。

雖然，股票市場對鮑威爾的言論直接有反應，上周五當日美股高位回吐，先升後回，當中以科技股主導的納指，下跌0.8%，是三大指數中跌幅最大。同時商品市場亦有變動，黃金價格跌穿1,800美元。不過美元指數及美債則暫時高位整固，未有明顯拉升，美國十年期債息徘徊在1.63至1.7厘水平整固，美元指數暫時企93.5至94 水平。

上海商業銀行研究部主管林俊泓表示，市場對美加息預期好Aggressive。（資料圖片）

上商林俊泓：市場對美加息預期好Aggressive

上商研究部主管林俊泓接受訪問時表示，美元指數未有因為鮑威爾的表態直接抽高，主因「市場對於美國加息預期太過Aggressive」，目前投資者不但認為明年聯儲將提早加息，更預期有機會在下半年加息兩次。因此美元指數算是提早反映了鮑威爾的加息表態，未有明顯再走高。

美元指數料上試95 重回一年半高位

不過，他相信美元指數整體仍然是向上，原因是加息憧憬下，十年期債息料升至1.8厘，重返2020年1月水平，亦即是新冠疫情前水平。債息抽升，令美股有高位回調機會，投資者避險需求，將推動美元指數升至94.5至95水平，重返2020年7月水平，上升情況和9月底季結時類似，都是在月底前數日明顯抽高。

美國財長耶倫堅持通脹受控。（Reuters）

三大方向分析美國加息時間

不過對於美國加息時間，投資者暫不宜過分樂觀，仍需觀望，畢竟回看今年至今美聯儲的縮減買債計（(Taper）進展，早於今年初，當局Taper之聲始起彼落，不過直至下月，聯儲才真正有機會宣布正式收水。換言之，整個2021年，美聯儲其實都是在一片Taper聲音中，進行了連續十個月的放水行動，按每月1,200億美元的規模在市場買債。既然縮減買債的進度，官方已經拖延了接近一年，更何況是真正動手加息呢?

第二方面，針對美國通脹問題，到底是如鮑威爾所言，較早前預期的維持更長時間?或是仍舊可控?值得參考數十年來對通脹問題進行深入研究的美國財長耶倫的說法。

與鮑威爾不同 耶倫堅持通脹受控

緊接鮑威爾周五講話後，耶倫接受媒體訪問時，公開否認美國通脹失控。

問及通脹率何時會回到2%，亦即是聯儲歸類為「可接受」的水平。耶倫指出美國通脹按月升幅，已自今年春季至初夏的極高水平大幅回落，但通脹按年升幅將持續高企至明年，她預期，現時美國按年通脹率5.4%，將於明年中至下半年回落到2%的可接受水平。

她又相信，隨著抗疫工作取得進展，供應樽頸將會消退，在各項條件改善下，美國民眾將重回勞工市場。

聯儲結束買債料需八個月 緊接中期選舉

第三方面，假設下周三（11月3日）美聯儲一如市場預期收水，按每月縮減150億美元的買債規模推算，美聯儲需要足足八個月，才能夠完全停止每月1,200億美元買債計劃。屆時已經為明年下半年，投資者需要留意，明年11月是美國中期選舉，亦可以稱為是對現任美國總統拜登的中期考核。

屆時美國正式退出買債計劃後，美國的十年期債息會否升穿2厘水平，對於聯邦債務規模達到21萬億美元、負債佔GDP比重升穿至100%、逼近二戰時期歷史高位的美國政府而言，加息將大增其債務成本，簡單而言，世上無一個「債仔」希望加息的。

因此，雖然鮑威爾首度提出明年有機會加息，不過，按以往聯儲局一貫作風，以及目前美國的債務水平，聯儲局的「劇本」和市場料明年可加息兩次的預期，仍有明顯落差。