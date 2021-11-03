議息前瞻 ｜聯儲局料宣布減少買債　三大因素要留意

美國聯儲局將於周四（4日）凌晨2時公布議息結果，市場大多預計聯儲局將在11月開始減少買債，並在明年中結束量寬。由於是次議息並不會公布經濟預測或利率點陣圖，故要留意聯儲局主席鮑威爾對縮減買債步伐、利率及通脹的言論。



聯儲局目前正進行每月1,200億美元的買債規模，分別是購買800億美元國債及400億美元的按揭貸款支持證券（MBS）。聯儲局在9月會議紀錄顯示，官員認為現時經濟已接近其設下的目標，預料最快11月開始啟動縮減買債，將在明年中結束逐步縮減買債過程可能合適。

會議紀錄顯示，聯儲局或於11月議息會議上決定開始縮減買債步伐，可能會在11月或12月中開始行動。同時，委員討論了每月削減100億美元國債及50億美元MBS購買規模。另外，半數委員認為，明年底前需要加息1次，並相信屆時已達到充分就業標準。

投行花旗、瑞士百達財富管理、招商證券均認為聯儲局將在11月開始減少買債，減少買債規模為150億美元，並於明年中結束量寬。招商證券認為，今次議息重點為聯儲局會如何應對通脹問題。由於今次議息並不會公布經濟預測或利率點陣圖，更要留意聯儲局對通脹和加息的言論。

10月22日，聯儲局主席鮑威爾認為是時候縮減購債了，但不認為現在是提高利率的時候。

花旗料明年底才加息 惟有空間提早

10月22日，聯儲局主席鮑威爾表示，「我確實認為是時候縮減購債了，但我不認為現在是提高利率的時候。」瑞士百達財富管理資深美國經濟學家柯冬銘認為，正在爭取連任的鮑威爾將在今次議息之中將向市場表示，會對加息保持耐性的言論有所更新。

在基本情況下，花旗維持聯儲局於2022年中結束量寬的預期，並料將在2022年年底首次加息。不過，該行提到市場現時開始對其加息步伐更為進取，認為可能有機會早至明年9月便可加息而不會影響到縮減買債速度；但如果是早至6月或更早便加息，那聯儲局便要更大力減少買債，這樣的情況對經濟復甦的要求更高，但卻並非不可逾越。

或刪除通脹屬「暫時性」字眼

至於通脹方面，美國財長耶倫不認為美國經濟出現過熱，職位供應仍較情況前減少500萬個，而疫情爆發亦拖累勞動力參與率下降。她強調物價上升只屬暫時性，由疫情導致供應鏈中斷，令通脹處於近年高位，預計隨着疫情得到控制，勞動力及供應鏈緊張的情況將得到緩解。

花旗認為市場就加息預期升溫，聯儲局今次並不會釋放出鴿派言論來回應，並同時有機會將通脹屬「暫時性」的字眼刪除，從而讓聯儲局更大空間去應對縮減買債的行動。花旗更預計，鮑威爾將對通脹措辭會改成：「因疫情因素而令通脹率按年大升，企於高位的時間亦長於預期，但此因素將料會變得中性」。

瑞士百達財富管理認為即使將通脹屬「暫時性」的字眼刪除，鮑威爾仍會強調通脹會在2022年下半年升幅減慢，並與耶倫的措辭相近。他亦預期2022年供應鏈依然緊張，令大宗商品價格上升和通脹預期升溫，從而再關注聯儲局會否加快收水的步伐。同時要留意美國債務問題，美國因債務而生的衰退會較通脹風險更值得擔憂。