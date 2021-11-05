美國開始收水耶倫考慮降關稅 中國製造業PMI續降|巨子一周精選

美國聯儲局正式開始減少買債，向退出疫後的量化寬鬆政策邁出第一步，將目前每月資產購買額度削減150億美元。雖然現時美國通脹已經升至逾5%，創十多年新高，但是從鮑威爾的發言中可以看到他不打算短時間內加息，有批評指其貨幣政策實際上就是借促進就業的名義，偏袒有錢人。



通脹急升除了令到美國加快收水，本周外電報道，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）稱「美國可能會考慮最終以互惠的方式降低部分關稅」。耶倫表示，關稅往往會推高國內物價，提高消費者和企業的成本。為了抑制通脹，上月底美國政府結束了與歐盟長達三年的鋁和鋼鐵關稅爭端，下一步美國會如何處理中美之間的貿易關稅。



1、擬降低關稅平抑物價 美國的通脹壓力有多大｜巨子點評

為了抑制通脹，美國政府不得不在此前的貿易爭端中「服軟」。上月美國政府結束了與歐盟長達三年的鋁和鋼鐵關稅爭端。然而，與歐美鋼鐵和鋁貿易相比，中美之間的貿易額更大，對美國物價的影響也更顯著。(閱讀更多)

2、FOMC｜美國收水股市照創新高 關焯照：兩情況與2013年不同

在2013年縮減買債期間，當時Reverse Repo只約數百億美元，最多亦只約2,000億美元左右。可是，現在Reverse Repo達1.3萬億美元，甚至最高更曾達1.6萬億美元。市場資金充裕，收水對股市影響不大。(閱讀更多)

3、150億Taper規模太少 聯準會政策將持續擴大貧富差距｜巨子點評

美股泡沫越吹越大，間接拉大貧富差距。富人不出售股票就不需要繳納資本利得稅，富人將股票質押，便可獲得低成本資金。只要股市漲幅大於融資利率，財富就能源源不斷增長。(閱讀更多)

4、美聯儲主席換屆前瞻 鮑威爾任內四大失誤｜巨子點評

2019年下半年，金融市場整體穩定的情況下美聯儲卻在鮑威爾的領導下提早結束加息周期，並開始連續3次降息，根本原因是受到前任美國總統特朗普的壓力(閱讀更多)

5、中國製造業持續疲軟 中型企業也陷入困境｜巨子點評

受到產業鏈上下游的擠壓，中型製造業企業景氣度的衰退最為明顯，成為拖累10月製造業PMI的主要因素。(閱讀更多)