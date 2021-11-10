中國10月PPI漲幅創26年最高　11月或觸頂企穩

國家統計局周三（11月10日）發布數據稱，10月，中國消費者價格指數（CPI）按年上漲1.5%，較9月漲幅擴大0.8個百分點，創2020年10月以來新高。

工業品出廠價格（PPI）按年上漲13.5%，漲幅較9月擴大2.8個百分點，為1995年6月以來最高，當時為13.8%。

中國PPI按年漲幅上個月開始突破10%，再早之前突破10%是在2008年8月，當時為10.1%。

據《界面新聞》報道，能耗雙控、極端天氣等因素繼續給大宗商品供給造成約束，從而推動PPI繼續走高。不過，分析師認為，PPI按年漲幅或已接近頂部。

國家統計局此前公布的數據顯示，10月份製造業採購經理人指數（PMI）中，出廠價格和主要原材料購進價格指數分別高達61.1%和72.1%，為年內最高和次高點。

蘇寧金融研究院宏觀經濟中心副主任陶金表示，上個月能耗雙控稍有弱化，但煤炭價格創歷史新高，儘管後期回調，仍然對10月能源價格產生明顯拉動，疊加原油價格上漲，中上游原材料漲價都導致了PPI繼續抬升。

他指出，未來PPI可能還會繼續上漲，冬季來臨後能源價格易漲難跌，下游消費需求也會向上傳導，同時輸入型通脹壓力猶存。不過，考慮到工業、地產和基建等領域的動能在弱化，漲價不具備規模和持續性基礎，PPI可能在11月高位企穩。

紅塔證券宏觀分析師孫永樂也表達了同樣的觀點，他認為，受保供穩價政策的推進，煤炭等商品現貨價格回落等因素影響，PPI大概率會在一兩個月內見頂。不過，保供穩價主要針對煤炭商品，同時海外供應鏈修復緩慢，石油天然氣等價格維持高位，預計後續PPI會是一個緩慢下跌的走勢。