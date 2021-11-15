汽車製造業工業增加值再跌　晶片短缺稍緩車企迎轉角｜企業熱評

中國10月份規模以上工業增加值按年增長3.5%，優於預期，不過，受限電和晶片短缺影響，汽車製造業工業增加值仍按年下降7.9%。可是，隨着環球車企龍頭轉而上調今年產量及盈利，汽車行業似乎開始迎來轉角。



10月份是車企難捱的一個月份。由於晶片短缺和原材料加價的因素，一眾車企紛紛被迫減產，中汽協公布，10月份對經銷商的汽車銷量為233.3萬輛，按年跌9.4%。部分車企選擇將其生產線轉移至毛利較高的汽車車款，從而換取較佳的利潤空間和緩衝區。

汽車銷情慘淡，部分車企更是錄得按年下跌近兩成。長汽（2333）10月份銷量達11.21萬輛，按年下滑17.3%，首10月累計銷量達99.61萬輛，按年增長22%。今年年6月公司公布2025戰略，包括到2025年實現全球年銷量400萬輛。如以2020年銷量111.15萬輛為基數，如果要實現銷量400萬輛，那麼，長城汽車未來5年年均增幅要達到29.2%，以目前年初至今增長只有22%仍未達標。同時，如果又按照公司2021年版的股權激勵，其2021年銷量考核目標為149萬輛，目前只有兩個月的時間，距離目標尚要銷售近50萬輛，這接近乎是一個不可能完成的任務。

無獨有偶，吉利（0175）10月汽車銷量11.1萬輛，按年減少20%，首十個月累計銷量103.3萬輛，按年增長約2%，完成全年銷量目標153萬輛之68%。換言之，如要完成目標，付餘下兩月需要銷售近25萬輛，惟在晶片短缺兼過去從未試過銷售逾20萬輛的情況下，今年要完成全年目標的難度甚高。

長汽首10月累計銷量達99.61萬輛，按年增長22%，惟要完成年度銷售目標的難度甚高。（路透社）

晶片供應緊張情況有所好轉 龍頭車企開始復甦

雖則如此，車用晶片供應有所好轉。中汽協表示，10月車規級晶片供應形勢稍好於第三季，汽車產銷繼續呈現恢復態勢，第四季晶片供貨逐步緩解，並將推動每月產銷按月保持增長，但總體供應形勢仍然供不應求。

同時，乘聯會又指，由於疫情席捲全球，加上晶片短缺和原材料價格暴漲的影響巨大，導致很多汽車產業鏈不完整的國家在汽車生產時遇到了問題。雖然汽車晶片供應的「最暗時刻已經過去」，但原本預料10月晶片供給較9月有兩成的改善，可是實際按月增長僅一成左右，可見仍存在供給瓶頸因素。

好消息的是，汽車業界龍頭日本豐田汽車上周五表示，計劃12月目標生產80萬輛汽車，分別高過去年12月的75.55萬輛，以及2019年12月的66.05萬輛，而下月將是日本所有生產線7個月來首次正常運作，顯示其受到東南亞的供應鏈問題開始紓緩。豐田維持截至明年3月底止全個財政年度汽車產量900萬輛的預測。

通用汽車首席執行長 Mary Teresa Barra指出，「晶片的採購困境到2021年底將獲得緩解」，因此上調集團今年底淨利潤預測，並表示公司將於今年年底提升生產效率。（視覺中國）

同時，通用汽車（美：GM）首席執行長 Mary Teresa Barra指出，「晶片的採購困境到2021年底將獲得緩解」，因此集團上調今年底淨利潤預測，從77至92億美元上調至81至96億美元，並表示公司將於今年年底提升生產效率。同時，福特汽車（美：F）亦上調了今財年的預期，預計其2021年財年營業利潤將在105億至115億美元之間，較早前預期的90億至100億美元為高。由此可見，汽車產能將得到改善。

同時，中國大推新能源汽車等大宗商品，並是促進消費的重點。中國各地相繼推出刺激汽車消費政策。廣州近期出台《關於促進城市消費的若干政策措施》，提出2021至2022年配置節能小汽車增量指標增加至8萬個。深圳市則提出進一步放寬新能源小汽車指標申請條件，取消社保條件等限制，促進新能源小汽車銷售。

總結而言，在環球龍頭車企對未來前景有所改善之下，而晶片短缺亦將可先得以緩解，汽車業可望在第四季度將迎來復甦。