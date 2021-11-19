中美習拜會　阿里巴巴業績差降收入指引｜巨子一周精選

本周中美兩國元首舉行視象會議，是美國總統拜登上任以來首次，會面歷時逾三小時較預期長，對話涵蓋了能源、貿易、台灣局勢和人權等議題。現時國際油價持續徘徊高位，美國確認首次要求中國在內的多個國家，考慮釋放原油儲備，相信未來兩國在能源方面料會有歷史性的合作機會。

本周多間中資科網企業發業績，當中阿里巴巴對本財年的收入指引，創2014年上市以來新低。網易及B站等科網企業都紛對當前受熱捧的「元宇宙」概念發聲，不過從巨頭的言論卻反映對元宇宙投資，處於一種積極觀察而不主動的曖昧態度。想了解更多請點閱下列《巨子Icon》一周點評。

1、拜登動手打壓油價 抑制通脹美國還能打哪些牌｜巨子點評

如果美國政府能夠積極推進伊核談判，解除伊朗的制裁，那麼伊朗的原油供給能力將得到充分釋放，將在一定程度上壓低國際油價。（閱讀更多）

2、高通脹難以忍受 拜登的三板斧能否奏效｜巨子點評

油價和供應鏈問題短期內難以解決，只有關稅可以通過協商很快降下來。然而關稅只佔美國GDP很小的一部分，拜登這三板斧難以奏效，美國高通脹仍將持續下去。（閱讀更多）

3、「習拜會」會晤 人民幣曾升穿6.37關 專家：一因素限制升幅

由於美元同步上揚，而美國又正循縮減買債的收水方向推進，加上市場對明年加息預期升溫，對人民幣和其他貨幣會有壓力。再者，中國經濟下行仍未見底，料要放水刺激經濟（閱讀更多）

科網企業

1、阿里財報不及預期股價暴跌一成 互聯互通成救命稻草｜企業熱評

考慮到中國正在推進網路巨頭之間的互聯互通，對於「流量飢渴」的阿里來說，在用户增長上有機會受益顯著（閱讀更多）

2、騰訊網易齊談元宇宙 網上遊戲當真是新世界入口？｜巨子點評

元宇宙概念中最具標誌性的入口，應是網絡遊戲，因目前對於元宇宙的構想大都以遊戲為起點。因此，作為內地遊戲產業界大哥及二佬—騰訊及網易對於元宇宙的看法，才會令市場留意（閱讀更多）

3、元宇宙熱潮 美股概念股炒起 實力強勁但價格昂貴｜巨子股評

對投資者來說，其概念股的能力較佳，暫時可有說服力撑起股價，不過，其市盈率動輒逾70倍、甚至100倍（閱讀更多）

4、B站對待元宇宙態度曖昧 稱直播已融入B站生態│企業熱評

對於新興的虛擬遊戲概念——元宇宙，B站也並不排斥。在陳睿看來，元宇宙這個概念所講的產品並不是一家公司就能做完的。（閱讀更多）

內房企業

1、資金監管難消滅爛尾樓 終結預售制度才是關鍵｜巨子點評

住房需求和房價增速下降，政府也多次強調「不將房地產作為短期刺激經濟的手段」，取消商品房預售制度時機日漸成熟。（閱讀更多）

2、許家印變賣飛機豪宅為恒大續命 輸血70億為何不公告｜企業熱評

此次許家印向恒大提供70億的現金，整個過程中卻不公告，就顯得極不尋常，從企業內控的角度，也很難讓人理解。（閱讀更多）