普徠仕：市場最快半年消化中國監管風險　現時應為投資機會

今年中國監管政策多多且嚴厲，令其行業股價大跌，投資管理機構普徠仕（T. Rowe Price）亞太區多資產解決方案主管Thomas Poullaouec表示，中國過去近廿年，每逢3至4年便會出現政策風險，認為市場會在未來2至3個季度消化監管風險，至於近期的股價波動視作投資機會而非避開。



Thomas Poullaouec預計2022年的經濟增長及通脹仍將高於新冠疫情前的水平。「早期的通脹因素包括木材、二手汽車、機票價格等將在明年消退，取而代之，將是房屋和工資上升而推動通脹，並會持續較長時間。隨着美國聯儲局的量寬政策退場，對其股市的刺激作用愈來愈少，其收水的步伐為最大的風險。

他預計，明年基本情景是通脹回落而增長回升，聯儲局取態偏鴿，料長年期債券遭拋售令債息上升，因此利好短年期的債券及信用債。另外，他指市場現時由量寬所帶動轉至盈利帶動，故選股要考慮哪個地區的盈利復甦最快，而估值吸引的為最好。

普徠仕認為市場會在未來2至3個季度消化監管風險，在亞洲高收益板塊之中，或已出現具吸引力的買入點。（姚卓然攝）

能源轉型或可帶動新一輪投資周期

新興市場方面，普徠仕新興市場探索股票策略基金經理楊俊認為，政府直接針對消費者的經濟刺激措施，加上能源轉型將推動新一輪的資本開支周期，將為新興市場價值股帶來長期利好因素。

楊俊表示，「央行和政府直接向民眾提供經濟援助，而非透過支持大型銀行和『殭屍企業』。與過往經濟衰退時期相比，這反映出央行和政府在疫情期間乃至未來運用財政及貨幣刺激措施的方式有著重大改變。因此，明年的經濟增長預期遠高於過往20年的平均水平。第二，隨着去全球化的趨勢，中國不再通過出口廉價商品向世界各地輸出通縮，這將增加通脹壓力。

他又預計，能源轉型有望創造新一輪資本開支的超級周期，帶動傳統及舊經濟行業的需求。全球各國對銅、鎳、鋰、鋁及天然氣等大宗商品的支出或會大增，因為替代能源及電動車屬於金屬密集型產業，而支持綠色轉型所需的資金亦將為銀行業帶來商機。

亞洲企業債或達吸引買入點

現時亞洲美元債市場發展成為1.3萬億美元的資產類別，而亞洲債市以BBB評級的債券最多，佔整個亞洲信用債的42%，而每年亞洲信用債總量自2010起便年均複合增長17%。普徠仕社會責任亞洲債券策略基金經理陳兆德偏好亞洲公司債，一來其利息回報較高，而且在過去多次大跌市之下，仍能頂得住沽壓，故會尋找優質的BB評級公司債券。

他強調，雖然短期內中國監管行動在某程度上影響投資者信心，但對採取自下而上投資策略的信貸投資者而言，認為亞洲債市長遠仍具吸引力。「我們認為基本因素穩健的中國發行人料將不會面臨持續的信貸壓力，它們亦有望於中期建立更穩健的資產負債表。近期中國房地產板塊的事件為市場帶來波動，但我們認為亞洲高收益板塊之中，或已出現具吸引力的買入點。」

普徠仕是一間環球投資管理機構，截至今年10月底，其管理資產達1.67萬億美元。