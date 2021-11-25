瑞信：恒指未來3個月目標價為25000點　中國明年至少降準一次

瑞信大中華區首席投資總監邵志銘預測，恒指未來3個月目標價為25000點，由於未見企業盈利和流動性有所轉好，故未有催化劑令恒指有強勁反彈，料於現水平橫行。他又指，要觀察中國明年的經濟增長目標，料明年至少降準（存款準備金率，RRR）一次，如明年GDP目標設於6%，中國或會降準兩次。



邵志銘指，如果明年GDP目標設於6%，中國或會降準兩次，一次料在明年農曆新年前，另一次料在明年8至9月；如果中國GDP目標只有5.5%或以下，料只會降準一次。該行料明年中國GDP增長6.1%。

瑞信亞太區首席投資總監John Woods認為，內地監管及反壟斷將持續，即使中資科技股的估值吸引，應謹慎選擇行業和個股，並繼續看好政策支持板塊，包括可持續中國主題、半導體、新能源、電動車等。

邵志銘預測，恒指未來3個月目標價為25000點，料明年中國至少降準一次。（鄺月婷攝）

通脹料快見頂 增持歐股日股

瑞信發表2022年展望，預測環球GDP明年增長4.2%，並成為股市推動力。瑞信指，雖然部分央行開始撤回疫情的刺激措施，主要發達國家的利率料維持接近零水平，股票回報繼續吸引，整體環球股市明年料有6至7%回報，特別看好歐股及日股。

歐股方面，受惠中國中產人士收入增加，利好歐洲奢侈品的銷售，並成為整個奢侈品市場的最大推動力，料至2025年來自中國的銷售可有33%的增長，相較中國以外地區料有19%的增長為多。日本股市則受惠盈利復甦及財政政策支持。

瑞信表示，即使美股市盈率高企，但仍然看好美股，相信縮減買債只會限制升幅，但在資產配置上，五成比重仍會於投資美股，並增持歐洲和日本股市，相反會減持中國股市，並持中性審慎態度。

另外，瑞信認為，高質的亞洲高息公司債（中國房地產除外）亦是可觀的投資，尤好短年期的「BB」評級的債券，並可選擇東南亞商品和基建相關的行業，因其利息回報達5厘以上，又可受惠商品價格上升而帶動的資金流改善，加上其違約率由去年的12.7%跌至今年的2.3%。至於中國房地產債券年初至今的違約率則達9.8%，較去年的1.1%大升。

就通脹方面，瑞信南亞首席執行總監Ray Farris表示，通脹預計將於近期見頂並於明年回落，「今年商品如汽車、酒店等的價格上升的情況料不再重覆並於明年回落，但服務行業卻會有上升趨勢，因此預計明年通脹將回落至約2%水平，與聯儲局預測相約。」