美國通脹高企　聯儲局今周將議息　料加倍縮減買債｜議息前瞻

美國11月消費物價指數（CPI）創40年最高！雖然通脹高企，但未有嚇怕市場。市場預料聯儲局今周議息後，將宣布加快縮減買債，並估計美國明年有機會提早加息。



美國11月消費物價指數按月上升0.8%，升幅高於市場預期，按年上升6.8%，創1982年6月來最大升幅，符合市場預期。其中主要上漲動力來自食品、二手汽車價格，而佔CPI達三分一比重的住屋類別則按年升3.8%，創2007年次按危機時最高水平。至於扣除食品及能源項目的核心消費物價指數（core CPI），按月上升0.5%，按年上升4.9%，均符合市場預期。

通脹高企，股市並未因而受到驚嚇，反而認為通脹加劇但並未失控。美國10年債息變化不大，約處1.5厘水平。標普500指數走高至4712點，如以收市價計，經已再創上市新高。如以最高點4743點計，距離歷史高位僅不足0.7%。道指亦距離高位36565點僅約1.6%。

美國總統拜登表示，美國物價升幅經已見頂，並將會以比美國人民預期更快的速度下跌。他早前發表聲明回應通脹數據，將通脹飆升歸咎於新冠疫情，他指，近期美國的物價和生活成本升幅正在放緩，汽油價格已經從近期高位回落，以及二手車價格開始下跌。

另外，好消息是，受惠感恩節和聖誕假期因素，消費情緒依然不錯。美國密歇根大學12月消費者情緒指數初值升至70.4，高於市場預期，當中現況指數初值升至74.6，展望指數初值升至67.8，兩者都高過市場預期。

美國聯儲局將於周四香港時間凌晨3點公布議息結果，市場預料聯儲局將加大縮減買債力度，並增至300億美元。

周四公布議息結果 料減買債增至300億美元

美國聯儲局即將於今周三和周四（15至16日）舉行今年最後一次的議息會議，並將於周四香港時間凌晨3點公布議息結果。聯儲局主席鮑威爾早前表示，推動通脹上升的因素明年持續，認為下周會議適宜討論加快縮減買債步伐，提早完成量寬。此前，聖路易斯聯儲行長布拉德認為，如果有必要，將比明年6月份稍早結束量化寬鬆。

野村認為美聯儲會採取風險控制策略，料加倍縮減買債，並在明年1月中旬生效，同時加大明年加息的可能性，又會除掉「通脹屬短暫」的字眼。該行預料，今次議息會議料公布縮減買債至300億美元，分別縮減購買200億美元國債和100億美元按揭抵押證券（MBS），並推算明年3月結束量寬，較早前的預計明年6月結束量寬早3個月。

就加息方面，野村指，由於早前聯儲局成員早前表示在結束量寬前並不會加息，故認為如果美國通脹在明年首季並不回落的話，最快料在3月或5月加息，不過按目前通脹預測，料維持9月才會加息。

除了縮減買債進度之外，今次聯儲局議息亦會對經濟展望、一連串的經濟和利率作出預測，均需投資者留意。