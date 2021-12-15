電動車競爭激烈　Elon Musk為何不要補貼？｜企業熱評

隨着各大車廠推出電動車，Tesla（美：TSLA）市佔率開始下滑，Tesla行政總裁Elon Musk抨擊美國政府，認為不需要提高電動車補貼。可是，Tesla本身亦是靠補貼成長，可見他為了保持其優勢，不惜不讓競爭對手同樣靠補貼來蠶食自身利益。



Elon Musk在華爾街日報CEO Council峰會指出，美國國會不應批准美國總統拜登政府提高電動汽車補貼的法案，又指該提案將使國家預算赤字更加惡化。

拜登的2萬億美元社會開支及氣候變化法案包括75億美元開拓充電裝置，同時又提議予消費者達12,500美元的稅務寬減。目前美國約有4.5萬個充電裝置，拜登政府目標希望增至50萬個充電站。另外，因拜登提議向在有工會組織的本土車企生產的電動汽車提供額外4,500美元稅收優惠。而Tesla及外國汽車製造商在美國的工廠均無工會組織。Elon Musk強調，「Tesla在美國賣了超過一年的電動車，完全沒有7,500美元補助，需求也沒有受衝擊。」

Tesla股價今年表現為市場焦點，其股價一度突破1,200美元關口，衝高至1,243.49美元，市值達1萬億美元，現時回落至1,000美元之下，報958.51美元，自高位回調約25%。

今日Tesla已不用依靠補貼生存。

Tesla出售碳積分獲利40億美元

Elon Musk並不認同美國要加補貼來推動電動車普及，可是，Tesla亦不是沒有受惠補貼。事實上，早在數年前，Tesla已經在歐盟、美國部分州份的碳交易系統，通過出售「碳積分」獲利。

據Tesla財報顯示，2013年Tesla透過賣「碳積分」獲得的收入達到1.94億美元。而隨着Tesla的產能不斷提升，來自「碳積分」的收入在2020年更是大增。截至2020年底，Tesla通過出售碳交易系統給予的排放額度，淨收15.8億美元（約123億港元），較2019年的5.94億美元大幅增長約1.65倍，佔年內總收入的5.8%。

事實上，2013年起，Tesla通過向車企出售碳排放積分，累計已獲利近40億美元，通用、福特、本田、大眾等傳統車企都和Tesla有過交易，而2019年，通用和菲亞特克萊斯勒向Tesla購買了數億美元的碳排放積分。

Tesla每年來自「碳積分」收入。

電動車競爭激烈 Elon Musk寧要優勢不要補貼

車企每年的零排放汽車積分比例，與車廠的銷售總量相乘，從而計算出這一年該車廠應達到的零排放汽積分，未達到積分的企業按照每積分5,000美元進行處罰，而有多餘積分的企業可將積分出售。企業可通過生產零排放汽車，或向其他企業購買積分來完成履約。這意味傳統車企每生產一輛汽車，就要消耗積分，由於而Tesla產品無須燃油，繼而擁有大量剩餘的碳排放額度。基本上，Tesla每生產一輛電動車會獲得積分，因此，便積攢了大量積分。

Tesla在中國出售每輛電動汽車可獲得五個碳積分，出售每個碳積分約獲利人民幣3,000元。截至今年11月，Tesla上海超級工廠今年度交付量已突破40萬輛，達到413,283輛，按年增長2.4倍。中國批發銷量再次超過5萬輛，達到了52,859輛，按年增長1.11倍，連續第3個月突破5萬輛月銷量。中國地區佔公司收入達22.6%。

目前市場競爭開始激烈，各大車廠紛紛推出電動車款，而Lucid和Rivian均開始交付。據Experian數據，Tesla去年上半年佔美國電動車市場達八成的市佔，今年卻下降至66.3%。如此一來，Tesla為電動車市場一哥，即使美國增加補貼會令自身公司亦會受惠其中，可是Elon Musk不願因補貼而令其優勢減少，變得由其他車廠來蠶食自身利益。