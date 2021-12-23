強積金放寬買中國債　原來外資早着先機持倉達3.4萬億元|財經評論

作為港人其中一個退休生活支柱﹑擁有400多萬個供款賬戶的強積金（MPF），將擴大投資範圍。政府計劃修例，把中央政府及內地3間政策性銀行納入為「獲豁免當局」範圍，令總資產規模達1.2萬億元的強積金，未來可投資於中央政府及3間政策性銀行未具評級的債券。

其實外資對境內發行人的債券需求甚殷。翻查官方資料，中國債市今年以來持續錄外資加倉，至今國債及政策性金融債的外資持倉已經達到3.4萬億元（人民幣‧下同）。



今次政府擬修例，將中央政府及三大政策性銀行（國家開發銀行、中國進出口銀行及中國農業發展銀行），納入「獲豁免當局」，以放寬強積金投資該些機構發行的債券限制。意思是此後每個強積金基金可把最多三成的資金，投資於中央政府或政策性銀行同一次發行的債券。

投資範圍是國債 違約風險遠低企業債

由於今年以來內地房產企業債務問題，「交叉違約」「冇錢派息」等涉及內地債券的負面新聞層出不窮。突然間，向來追求穩定收益的強積金服務公司，要將中國國債納入投資範疇，難免引起市場熱議。

因此，在關注強積金拓投資範疇時，應當先了解今次強積金納入的是什麼種類的中國債券。事實上，今次強積金開始投資涉及的產品，屬於國家債券，今年以來出現違約的債券，絕大部分是企業所發行。兩者的風險及回報是截然不同。據宏利投資管理數據顯示，目前，中國國營企業的違約率仍低於1%（佔中國未償還在岸企業債券總額），違約水平低於全球其他債券市場。

今年以來內地房產企業債務問題，「交叉違約」「冇錢派息」等涉及內地債券的負面新聞層出不窮，突然間，追求穩定收益的強積金公司，要將中國國債納入投資範疇，難免引起市場熱議。（路透社）

投資基金公會行政總裁黃王慈明指出，中央政府及政策性銀行債券，目前是境外機構投資者主要投資的類債券，先從有關層面放寬強積金的投資是適當的開始。現時中央及政策性銀行債券相對穩健，風險較低，收益率亦高於歐美同類債券，將會有助提升強積金的收益，而歐美與中國的經濟周期並非一致，放寬強積金投資有關債券，料起到分散風險作用。

國債及政策性銀行債早獲外資青睞 持倉量達3.4萬億元

根據內地人行數據，獲最多境外機構持有的人民幣債券，正是國債，託管量為2.39萬億元（10月末為2.3萬億），佔比60.8%。至於第二大獲外資吸納的債券，是政策性金融債，佔比亦達27.5%，託管量為1.08萬億元。兩大種類債券的外資持倉量合計為3.47萬億元。

此兩種債券，亦是今次強積金制度將納入的投資產品。可見，今次強積金放寬買入中央及政策銀行債，其實也是跟隨外資基金「貪息」買中國國債的投資大趨勢。

為何外資會加大投資中國債券？第一個推動力，必然是息差因素。由於歐美大規模量化寬鬆政策下，美國短期國債收益率息率早已低至不足1厘；歐洲國債更是步入了負利率。因此，環球債券基金為求穩定回報，都紛紛投資內地債市。

投資基金公會行政總裁黃王慈明（右）表示，中央政府及政策性銀行債券，目前是境外機構投資者主要投資的類債券，先從有關層面放寬強積金的投資是適當的開始。（馬健彰攝）

外資持人幣債券規模逾3.9萬億 上月增幅創九個月新高

從央行的數據更可清楚量度資金的流入量。截至11月末，境外機構持有銀行間市場債券3.93萬億元（10月末為3.85萬億），約佔銀行間債券市場總託管量的3.4%。

據此計算，11月境外機構增持人民幣債券規模達約800億元，創下今年2月以來九個月新高。

中國債市齊集全球三大主流債券指數投資

第二方面，是今年內地債券獲納入富時世界國債指數（WGBI），計及此前已納入彭博巴克萊全球綜合指數、摩根大通全球新興市場政府債券指數，至此，全球三大主流債券指數都將中國債券納入其中。

按富時披露的計劃，未來36個月，中國國債佔WGBI的權重將達5.25％。據統計，5.25％佔比，將吸引1,500億至2,600億美元的被動增量資金。按目前計劃的分為36個月分批納入，意味著每個月的資金流入約是42億至72億美元。

第三、從回報的角度看，投資中國國債的利率回報，勝歐美同等風險的債券。根據彭博一個追蹤中國國債及政策性銀行債的指數，截至12月22日，一年回報高達5.61%

財經事務及庫務局局長許正宇稱，如方案獲立法會支持，預計最快可於明年年中完成修例及生效。若回看今年外資早已積極加大投資中國債市，本港金融市場亦不應蹉跎。