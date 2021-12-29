油價單月反彈逾20%　升勢難靠釋放戰略儲備阻擋｜財經評論

國際油價今年升勢驚人，由年初不足50美元，升至高位85美元創出七年多高位，即使經過一個多月的短暫下跌，跌至本月初一度低見62美元後，最新又再次掉頭回升，重上75美元水平。意味在一個月內油價已經自低位反彈超過20%。



支撐油價急速回升，主因市場對Omicron變種病毒的憂慮明顯消退，同時亦反映壓低油價的兩大因素，包括上月底美國破天荒聯同多國釋出石油戰略儲備，以及伊朗核協議恢復石油出口，在短期內仍屬偽命題，不足以扭轉石油短期升勢。



國際油價在10月底曾經升至85美元水平，創出七年多高位。不過，在11月份油價出現一波明顯的跌浪，從月初80美元一度急跌至低見62美元水平。由於11月底美國曾經破天荒釋放5,000萬桶石油的戰略儲備，以壓抑油價，投資者觀察石油供應增加，會否令油價有機會見頂回落。

國際油價11月急跌的主因，是Omicron變種病毒橫空出世，而與美國釋放石油戰略儲備完全無關。（資料圖片）

戰略儲備+伊朗兩大因素僅屬偽命題

不過最終國際油價的走勢反映，油價的主導權，仍然是牢牢掌握在沙特及俄羅斯等產油國之手。同時亦顯示出，令到國際油價11月急跌的主因，是Omicron變種病毒橫空出世，而與美國釋放石油戰略儲備完全無關。原因在於即使美國國務院高級顧問在落實釋放石油儲備5,000萬桶後，一再揚言加碼有能力及靈活性投放，亦不能令國際油價進一步下挫。

反之，當醫學界及國際衛生組織對Omicron變種病毒的研究愈來愈多，發現病毒傳染力雖然急增，不過患者的重病率及死亡率卻未見提高，加上美國藥廠輝端及默克已經相繼研發出治療新冠口服藥並獲得審批使用，種種發展都強化市場判斷，Omicron不會導致新一輪大規模的經濟停擺，多國的經濟仍處於復甦的路上，從而支持油價近日明顯回升，並展開連續六日的升勢。

日本上日指出將釋出63萬桶儲備石油，最快在明年3月後交貨，遠低於投行預期。（AP）

美日韓石油儲備投放量僅杯水車薪

同時，從近日亞洲國家如日本及韓國釋放石油戰略儲備，亦會發現數量大不如預期，予人杯水車薪，甚至是向美國「交差」之感。上周韓國政府表示，將從明年1月起依次釋出317萬桶儲備；至於日本上日亦指出將釋出63萬桶儲備石油，最快在明年3月後交貨，不但遠遠低於早前日本首相岸田文雄宣佈釋放約420萬桶國家石油儲備；同時亦遠低於上月投行的預期，投行花旗上月曾經針對各國可釋出的石油儲備量作出統計，當時預期多國合計的原油總釋放量可能為1億至1.2億桶；當中來自美國的達4,500萬至6,000萬桶、至於日本和韓國亦將分別供應1,000萬桶。

伊朗核協議難阻升勢 歐洲外交官指談判快「走頭無路」

對於油價升勢，市場除了一度認為美國聯合多國釋放石油戰略儲備或會是油價的利淡因素外，另一個令油價下跌因素則是伊朗能否恢復石油出口。現時新一輪伊朗核協議談判於周一（27日）開始，不過成果卻差強人意。

伊朗核協議：圖為12月17日，奧地利首都維也納柯堡宮的外觀。新一輪伊朗核協議談判在柯堡宮舉行。（AP）

伊朗官方一直並未公開石油出口減少的數據，不過根據船運和其他資訊來源評估，伊朗石油出口已從2018年約每日280萬桶，下滑至每日20萬桶的低點。

因此，倘若伊朗能夠恢復石油出口，的確會對油價產生下行壓力。不過，眼下美伊兩國地緣政治影響下，即使歐盟出盡外交力量，仍然無法扭轉現時僵局。歐洲外交官員已發出警告，談判已快要「走頭無路」；至於外交事件的主角伊朗，其外長阿卜杜拉希揚（Hossein）日前亦直指，部分歐洲國家的立場缺乏建設性，尤其是法國。種種外交言論反映，伊朗核協議重生之路相當艱難，亦難以在可見的未來扭轉油價升勢。

俄國樂見油價處高位 增北溪2號談判籌碼

剩下來最有能力改變油價升勢的，仍是一眾掌握油市供應命脈的產油國取態，特別是沙特及俄羅斯。產油國想要多掙錢，無非有兩種方式，一種是減產，油價上漲賺取暴利。另一種是增產，油價下跌薄利多銷。兩者該怎麽選？肯定是推升油價吧。

再者，留意到能源供應問題上，近期俄羅斯正和德國就北溪2號（Nord Stream 2）天然氣管道項目處於拉鋸階段。由於烏克蘭政局原因德國能源監管機構已經暫停審批北溪2號，令到已經完工的管道項目未能與歐洲「通氣」。眼下莫斯科要增加「通氣」談判籌碼，自然會期望將國際油價維持在高位，令德國接納開通北溪2號獲得廉價天然氣的誘因。

因此俄羅斯副總理Alexander Novak今日（29日）表示，歐佩克及其盟友（OPEC+）將繼續集中精力在中期穩定石油市場的政策上，同時抵制來自華盛頓的增產呼籲。可以預期，下周二（1月4日）OPEC+的石油產量會議，產油國仍會將產量控制在支撐油價徘徊高位的水平。