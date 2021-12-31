中證監放生VIE上市　螞蟻引國家隊邁整改三步曲｜巨子一周精選

今周歐美市場沉醉在聖誕節及新年節日氣氛之際，中證監突然就中概股境外上市推出重要諮詢文件，明確將境外上市全面納入監管，並就具體細則徵求意見。對於市場最擔心會否限制中資企業採VIE形式境外上市，文件未有「封殺」VIE實體上市，只要滿足「備案」要求便可，不過同時在上市行為上加強監管。



企業新聞方面，阿里旗下螞蟻集團自年中奪取消費金融控股牌照後，開始按照監管機構要求踏出整改的第一步，年底前終引入國家隊金融央企信達，成為消費金融控股公司第二大股東，將資本金提高近三倍至300億人民幣，下一步會如何重返資本市場呢?



宏觀解讀：

1、中證監放生VIE 表明不搞變相審批 「放管服」式改革｜巨子點評

同時中央又未有「封殺」VIE實體上市，只要滿足「備案」要求，便可赴境外上市，亦釋放出「放」的訊號。(閱讀更多)

2、中國首個市級財政重整出現 鶴崗離破產還有多遠｜巨子點評

稅權和事權的分配差異導致中央政府收入多，支出少，地方政府收入少，支出多。所以中國大多數省份都需要中央政府的轉移支付才能維持財政平衡。2020年鶴崗市接收的轉移支付為104.6億元，是當地一般公共預算收入23億元的4.5倍。轉移支付一旦中斷，鶴崗市政府將立刻破產。(閱讀更多)

3、土耳其危機 根源不在於逆向降息 | 巨子點評

里拉危機、債務危機、通脹危機，都讓土耳其在鋼絲上搖擺。一直以來，土耳其的發展道路是以高通脹、高外債、高經常賬户逆差為代價換取經濟增長，而「三高」也正是其經濟的脆弱性所在。(閱讀更多)

4、里拉升值70-後再次下跌-土耳其還能穩住匯率嗎-巨子點評

救市政策其實就是鼓勵居民將手中的「硬通貨」換成不斷貶值的里拉。從本質上來說，土耳其的做法相當於從居民手中借美元、歐元和英鎊，借貸利率不低於14%。(閱讀更多)

5、成也資本敗也資本 美國手握頁岩油卻失定價權|巨子點評

為何掌握巨額頁岩油資源，在2019年一度成為原油淨出口國的美國，未能有效控制油價，甚至在原油市場的定價權上日漸遜色呢?可從美國近年減碳能源政策，以及當地頁岩油企業在去年連環破產說起。(閱讀更多)

行業分析：

1、螞蟻「增銀彈」資本升三倍 整改三步曲正式邁第二階段｜巨子點評

年底之時，螞蟻才終於成功獲得引入資金「增銀彈」的機會，引入國企中國信達等，若將過去多月的整改過程分階段細看，可以將之分為三部曲。(閱讀更多)

2、共同富裕大環境下 白酒行業稅收要不要向煙草看齊｜巨子點評

一瓶500ml的53度散裝飛天茅台的價格至少要在2,000元人民幣以上，明顯超出大多數人的消費能力。高端白酒具有相當強的奢侈品屬性，為了共同富裕目標理應提高稅率。(閱讀更多)

3、小米全面對標蘋果 雷軍的雄心能拯救股價嗎｜企業熱評

如果說小米12是劍走偏鋒，試圖通過錯位競爭來搶佔高端手機市場，消費者會否願意買單，結果尚未可知，那麼雷軍其實還隱藏一個殺招，也就是與華為鴻蒙（HarmonyOS）高度相似的小米MIUI生態系統。(閱讀更多)