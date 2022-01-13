美國CPI爆錶升7%　專家：美匯跌屬早前炒過龍！美股升勢未完

美國去年12月通脹率創下1982年以來最高，惟市場波動不大，反而美元指數失守95關口。專家分析指，市場早前對通脹有高的預期，現時美元下挫屬短線調整，認為美股上升機會仍大，建議買入抗通脹和增長快的股份。



美國去年12月消費物價指數（CPI）按年升7%，創下近40年新高，符合市場預期，按月升0.5%，略高於預期；扣除食品和能源價格，核心消費物價指數按年升5.5%，按月升0.6%，都高於市場預期。

高通脹原因來自供應鏈受阻，聯儲主席鮑威爾周二（11日）在參議院銀行業小組的聽證會上表示，疫情後經濟重新開放的供需失衡和供應鏈瓶頸是抬高通脹的重要原因，希望今年能夠「恢復正常的供應狀況」，但供應方面的限制非常持久，目前沒有取得太大進展。而聯儲局承諾採取行動，避免令高通脹「根深蒂固」，如果必須在更長時期內更多次地加息，局方將會那樣做。

同時，聯儲局有信心維持物價穩定，2022年將實現政策正常化，在3月底結束資產購買計劃，今年晚些時候可能會允許縮減資產負債表規模。與此同時，美國總統拜登表示，最新的通脹數據反映物價升勢放緩，但距離回復正常水平仍有很長一段路，而拜登經濟顧問Deese也認為，價格壓力有望在2022年緩解。

美國去年12月通脹率創下1982年以來最高，反而美元指數失守95關口。（VCG）

林樵基：美匯跌僅屬短線 美股上升機會仍大

在高通脹的環境下，聯儲局加快收水來控制通脹。從去年12月的利率點陣圖顯示，美國今年將加息3次，而市場維持對聯儲局將在3月加息的預測。據彭博利率期貨顯示，市場相信美國3月加息的機會逾80%。事實上，有不少聯儲局委會表示局方需加快收緊貨幣政策，就連鴿派代表的布雷納德都表示控制通脹是最重要任務，並要將通脹壓回到2%。

可是，美國通脹已是連續8個月高企於5%或以上，傳統上收緊貨幣政策會令資金回流，然而如今市場卻有點反其道而行。美10年期債息尾段回落至1.75厘，美滙指數急回並跌穿至95關口。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時認為，美匯指數回調只屬短線調整，「早前市場對通脹有更高的預期，故美匯和債息上升得較急，現時數據符合預期，便作短線調整」。他預計今年美國通脹仍會維持於5至6%的高位，而美國現時屬「有工無人返」，認為鮑威爾的言論主要用來壓低市場對通脹預期，從而減慢工資上升速度。

林樵基認為，今年美國通脹仍會維持於5至6%的高位，建議可買入抗通脹和增長快的股份，而美股較其他市場依然看高一線。

徐惠芳：料美匯94.6水平見支持

另外，林樵基認為暫時美股反覆向上的機會仍高，相比疫情，市場對通脹的擔心較更明顯，故建議可買入抗通脹和增長快的股份，而美股較其他市場依然看高一線。

國泰君安財富管理投資顧問徐惠芳接受訪問時表示，市場現已預期由加息3次升至加息4次，故相信美匯並不會走弱，料美匯在94.6水平見支持，升穿95.2水平便重拾升勢，而其他貨幣趁機借勢調整，看好商品貨幣如紐紙、澳紙。同時，她亦看好美股，而新興市場亦趁美匯跌而反彈。