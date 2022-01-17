人行MLF放水2000億　拆解減息下　為何內銀仍可買｜財經評論

內地第四季GDP增長放慢至4%，為2020年第二季以來最低。人行雙管齊下撐經濟，意外調低一年期MLF利率10個基點，幅度較上次為急，而且加碼「放水」，向市場釋出2,000億元（人民幣‧下同）。展望本周四（20日），內地將公布最新一期的LPR利率亦會跟隨下調。

雖然內地寬鬆政策漸成氣候，對內銀股的息差料構成壓力，不過專家認為有兩大因素支持內銀股今季續向好。今日多間內銀股股價展現抗跌力，剛宣布去年盈利增逾兩成的招商銀行（3968），更逆市上升。



今日多間內銀股股價展現抗跌力，剛宣布去年盈利增逾兩成的招商銀行，更逆市上升逾１%。(資料圖片)

近兩年來首次調低中期及短期資金利率

受內地限電及疫情影響，國內生產總值（GDP）增長率由去年第三季的4.9%，進一步下滑至上季增長4%，為2020年第二季以來最低，不過仍較市場預期（約3.6%）為佳。去年全年GDP增長8.1%，略勝市場預期增長8%。

在數據公布前，內地人行率先在貨幣政策，多重出手，釋出穩定訊號。首先是短期流動性方面，人行公開市場進行1,000億元人民幣7日期逆回購操作，利率報2.1厘，為近22個月來首次下調。

同時，在中期資金安排上，不但減息，同時增加「放水量」。一年期中期借貸便利（MLF）利率意外下調10個基點，至2.85%，打破2020年4月以來未有變動的局面，同時，資金投放量亦有增加。景順亞太區（日本除外）全球市場策略師趙耀庭表示，當局向系統淨注入2,000億元流動性。雖然不認為人行將180度轉向全面寬鬆的貨幣措施，但人行可能會繼續在未來幾個月內，通過額外的存款準備金率和政策性降息來保持寬鬆的幅度，為樓市提供支撐及穩定增長。

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，目前內地經濟增長明顯放慢，特別是疫情影響下，令到12月的零售銷售增長只得1.7%，遠遜市場預期，直言內地消費「好少咁差」。（訪者提供）

周四內地發LPR利率 光大林樵基料僅下調一年期利率

光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基接受訪問時表示，內地減息是合理安排，因為目前內地經濟增長明顯放慢，特別是疫情影響下，令到12月的零售銷售增長只得1.7%，遠遜市場預期，直言內地消費「好少咁差」。因此，人行會致力降低資金成本，支持企業借貸。

本周四人行將公布LPR利率，上月人行已經率先下調一年期LPR利率，由3.85厘，下調5個基點至3.8厘。至於5年期以上利率維持在4.65厘不變。市場已經廣泛預期，一年期利率會再下調5個基點；不過五年期利率，亦即是較長期的利率會否調整呢?由於五年期利率和內地的買樓樓按水平掛鉤，所以此利率常被市場認為是衡量官方對房地產資金水平的指標之一。

林樵基認為，五年期利率下調機會不大，因為人行才剛於上月第二次下調存款準備金率（降準），需要時間觀察資金釋出情況。同時，企業的借貨普遍是短期為主，對長年期資金需求較弱。

兩大因素支持內銀 減息趨勢下仍可買

總括來說，內地今年貨幣政策上將趨寬鬆，以支持經濟增長。一般而言，內地減息，通常會壓抑內銀的息差水平，從而影響盈利增長。不過多位分析師皆認為，現時內銀股仍舊可以買入，主要受兩大正面因素支撐，第一是涉及房地產的不良貸款規模逐步清晰，變相消除不明朗因素，第二是內地調整利率的時機，反映了保護銀行盈利能力的用意。

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生表示，內銀的潛在不良貸款規模開始清晰，是支持近期股價上升的主因，預期今年首季內銀有望繼續穩步上揚

Saxo分析師：內銀不良貸款風險可控

Saxo Markets高級市場分析師潘梓生接受訪問時指出，雖然近期內地開始減息，不過內銀股仍看高一線，原因是現時推升內銀股造好的動力，並不是息差因素，反而是涉及房地產的不良貸款風險可控。

他指出，內房的債務問題是市場持續的憂慮之處，不過近日明顯看到內地官方決心要處理債務問題，並且逐步將風險曝光；同時經濟發展政策明顯轉變，不再依賴樓價上升去支持經濟增長，對於內銀的潛在不良貸款規模，亦開始清晰，是支持近期股價上升的主因，預期今年首季內銀有望繼續穩步上揚。

野村證券首席中國經濟學家陸挺指出，人行留待今日才下調MLF利率，而未有在上月出手調整，原因之一正是為了保護內銀行業的盈利水平。因為中資銀行每年僅在1月1日重新調整樓按貸款利率，因此現有價值38萬億人民幣的樓按貸款利率，並不會重訂。

招行去年盈利升23.2% 野村評行業首選

林樵基認為，內銀股近期表現強勁，因疫情持續影響環球及內地經濟增長，資金改為泊入傳統股份，包括銀行股，看好盈利增長可見度高，特別是近日招行已經公布了去年業績快報，反映盈利動力仍強。

招商銀行公布去年度業績快報，盈利1,199.2億元人民幣，按年升23.2%。非利息淨收入升近21%，至約1,273億元人民幣。資產質量上，招行不良貸款率0.91%，按年減少0.16個百分點。撥備覆蓋率441.34%，增加3.66個百分點。

林樵基預期今年內銀股盈利仍將有中高單位數增長，看好大型內銀股，如建行、工行及招行。野村亦看好招行，上調招行今明兩年盈測各3%，以反映較佳的資產質素和非利息收入增長，H股目標價亦上調86.33元，評級維持「買入」，視之為內銀股首選。