中國GDP增8.1%　減息無阻人民幣升值撐恒指強勢｜巨子一周精選

內地2021年GDP「保八」，按年增8.1%，分季度看增長逐步放緩。人行近日加大寬鬆，繼去年兩度下調存款準備金率後，本周更下調中期借貸便利（MLF）利率，是近兩年來首次。不過人民幣走勢並未因人行減息而向下，反而愈升愈有，周二（18日）曾突破6.34關，觸發人行兩位副行長「出口術」干預，直言不允許滙率單邊升值，其後匯率略為回調。



人行放水成恒指推升助力，本周在互聯網股、銀行及內房等板塊支持下，恒指一度單日抽升逾800點，逼近二萬五大關。下列點評圍繞最新國際宏觀經濟分析，人民幣匯率走勢及港股後市去向。



1、2021年中國GDP增速逐季放緩 問題究竟出在哪｜巨子點評

預期轉弱和需求收縮的相互作用已經形成惡性循環，令經濟在慣性中不斷下行。因此，2022中國政府必須採取更積極的宏觀調控措施（閱讀全文）

2、2021年中國經濟運行揭盅 全民痛點和未來可期 | 巨子點評

數據反映出中國經濟整體運行在調控預期之內，並未失速。但總體來說，兩個層面的變化特別值得關注，其中有喜有憂。（閱讀全文）

3、央行利好落地 LPR時隔21個月再次雙降｜巨子點評

本次5年期LPR報價利率下調5個基點，小於MLF調降的10個基點。一方面是商業銀行基於利差收益方面考量；另一方面，一定程度釋放政策信號，托底房地產而非刺激，政策意圖依然會堅持穩字當頭（閱讀全文）

４、中美利差收窄 人民幣為何還在升值｜巨子點評

美國收緊貨幣政策主要是迫於通脹的壓力而非經濟過熱的壓力。也就是說，中美息差收窄並不意味着美國經濟開始跑贏中國經濟。因此，根據「經濟強則貨幣強」的原則，人民幣和人民幣資產也更被市場看好。（閱讀全文）

５、日央行料核心CPI「零的突破」 卻難扭日圓貶值大勢

日本央行將通脹預測調高，實現「零的突破」，料2022年財年核心通脹將升至1.1%。不過央行未有決心扭轉「放水」局面，日圓貶值壓力仍強。（閱讀全文）

６、騰訊回購四個月來最積極 十日內斥資近20億元｜巨子股評

重磅股騰訊創五個月來最大單日升幅，整理近期股價上升因素，除了集團近期連番將手上科技股「金蛋」向股東分派之外，其實騰訊亦使出另一招撐股價——就是低調地加快回購。（閱讀全文）

７、微軟豪擲687億美元收購動視暴雪 騰訊網易有望受益｜企業熱評

過去一直身背「精神鴉片」罵名的中國遊戲公司，即使短期無法直接從這筆併購案中直接受益，但若考慮到元宇宙發展的大背景，以及這起「世紀併購」的全球影響力，中國監管機構對於遊戲行業的態度，也不太可能像教培行業那樣「一棍子打死」。（閱讀全文）

８、美國揮舞「國家安全」大棒 阿里雲恐將被迫退出｜企業熱評

也許華為的今天就是阿里雲的明天。在本土禁止阿里雲後，美國很可能會給其盟友施壓，要求他國也禁用阿里雲。（閱讀全文）