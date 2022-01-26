議息前瞻｜美股急挫不足動搖聯儲收水　2018年「Fed Put」難重演

美聯儲今晚（26日）舉行今年首個議息會議，結果將於本港時間明日（27日）凌晨公布，投行料加快收水步伐，不但買債計劃可於今年3月劃上句號，同時有機會暗示3月首度加息。不過，去年全球最強的美股，今年伊始便連續3周下挫，跌幅創下疫情以來最急，能否動搖美聯儲的加息決心，略為放慢收水步伐呢？綜合現時美國政經局勢，相信要召喚出「Fed Put」可謂是緣木求魚。



2018年美股急挫逼使聯儲「Fed Put」 加息劃上句號

所謂「Fed Put」（聯儲局認沽期權），是指市場一種普遍的預期，認為一旦美股暴跌時，聯儲將採取行動以支撐資產價格，例如暫停加息或收水等貨幣政策，以免股市進一步下滑。

在2018年底，市場認為美國經歷了一次「Fed Put」。2018年聯儲局連番加息四次後，觸發美股年底急挫。當年12月，美國標普500指數及納指單月挫逾9%，為金融海嘯以來最急，美股跌勢終於為聯儲局的四年加息之旅劃上句號。在2019年1月初，聯儲主席鮑威爾就開始轉口風，先是暗示不排除暫停加息，其後更進一步扭轉貨幣政策，掉頭減息，以免經濟增長放慢拖累股市下滑。

周五串流影音龍頭Netflix股價單日急挫20%，揭示投資情緒脆弱。(資料圖片)

本月美股急跌 與2018年底的相似及相異

回看今年開年以來美股的急挫表現，和2018年美股急跌有部分相似之處。本月至今，美股扭轉去年強勢，尤以科技股為重災區，上周五串流影視龍頭Netflix股價單日急挫20%，是透露投資情緒脆弱的一個例子。

Netflix營收和獲利雙雙超越市場預期，不過卻因新增付費用戶預測數據不似預期，市場擔憂高增長不再，股價暴跌20%，市值一口氣蒸發超過400億美元。

從整體指數表現看，本月至今標普500指數累挫近9%，科技股主導的納指重挫逾13%，跌入調整區域，即使道指表現較強，至今仍挫近6%，而且波動性明顯放大，周一曾挫逾1,000點幸至收市倒升，周二再一度挫800點。

對於近期美股波動，投行都認為和聯儲加快收水關係直接。巴克萊認為，標普500指數仍有可能繼續大幅下跌，投資者在這場主要由美聯儲向激進貨幣緊縮政策「硬轉向」引發的股市拋售中抄底，仍為時過早。

國際機構IMF最新下調美國今年經濟預測，除了疫情之外，更點明是美國有機會提早退出寬鬆貨幣政策所致。(資料圖片)

國際機構IMF亦下調美國今年經濟預測，由原先估計的5.2%，調低至4%，除了疫情原因之外，更點明是美國有機會提早退出寬鬆貨幣政策所致。IMF預期美國聯儲局將在今年3月結束買債，並會在今明兩年各加息3次。

美股難成2018年「Fed Put」翻版 股市非聯儲局政策目標

雖然投行都認為美聯儲加快收水，是觸發美股本月急跌的一大原因，不過，需要認清事實，是美聯儲的雙重政策任務，是維持通脹及就業水平，而不是支持美股。因此，若期望美股如同2018年急跌，能夠觸發「Fed Put」，令聯儲減慢收水步伐，是過於樂觀的。

Bleakley Advisory Group首席投資總監Peter Boockvar表示，美股跌幅，仍不足以讓美聯儲採取新的動作。一旦迅速地向市場低頭，而不對通脹採取任何措施，對聯儲而言是不當的。他解釋指，與過往的不同之處，在於目前聯邦基金利率近乎零，通脹率卻高達7%，因此聯儲別無選擇，只能做出反應，而不會為美股市況做出轉變。

白宮表明不將美股視為判斷經濟強弱指標

同時，值得注意的是，2018、19年的美國經濟及政治環境，與現時不可同日以語。首先從經濟情況而言，當時美國並未有通脹壓力，2019年美國CPI 徘徊2%；而現時已經升至7%的四十年高位、難以持續的水平。第二，當時的美國總統特朗普，一向熱衷以美國股市表現視為自己的執政成績單，對於美股的重視遠超其他領導人，和現任民主黨總統拜登的政治風格截然不同，因此亦令美國在平衡通脹高企以及股債市場波動上的拿捏上有高低之別。

白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在記者會上表明：「與前任總統不同，拜登並不將股市表現視為判斷美國經濟強弱的指標」。（AP）

美股盛宴終將曲終人散

對於市場有所謂「Fed Put」的看法，本周美國白宮發言人普薩基（Jen Psaki）在記者會上表明：「與前任總統不同，拜登並不將股市表現視為判斷美國經濟強弱的指標」。

上周拜登表明支持美國聯邦儲備委員會收緊貨幣政策，以控制通脹。他指過去一年半，美聯儲為應對疫情提供了極度寬鬆的貨幣政策支持。考慮到美國經濟走勢和近期物價上漲幅度，正如美聯儲主席鮑威爾所暗示的，重新調整政策支持是必要的，同時指自己尊重美聯儲獨立性。

綜合當下美國經濟及政治環境，預期聯儲會再出所謂「Fed Put」可謂是緣木求魚。加息、縮表勢成今年美國貨幣政策的主調，由聯儲局接近9萬億美元資產負債規模所促成的美股盛宴，終將走入曲終人散。