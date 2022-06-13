綠色金融業務逆市硬淨　東亞料全年錄雙位數增長　續招聘相關人才

推動綠色金融近年成為銀行業大趨勢，東亞銀行（0023）去年整體綠色和可持續金融（GSF）業務按年增長5倍，至逾220億元。該行總經理兼批發銀行處主管區偉權預計，雖然在基數較大的情況下，今年香港區GSF業務按年仍將有「可觀」的雙位數字增幅，至6月尾的總額，預計已能接近去年全年總額約88億元的水平。



綠色金融近年在國際市場大行其道，即便是本港企業也十分關注。上週，東亞銀行便向本地印刷商利奧紙品集團批出1.5億元的可持續發展表現掛鈎貸款（SLL），這是該行自2018年以來，第四次向利奧提供綠色及可持續發展融資。連同過往3次的綠色貸款，東亞總共向利奧提供了3億元的貸款。

是次貸款協議為期三年，設有三項表現指標，包括溫室氣體排放、再生能源利用以及資訊保安管理。貸款期內，利奧達到預定的指標，每年可享利息回贈，多方共贏。

區偉權預計，未來SLL佔比會逐漸上升，但不會超越綠色貸款，短期內仍會以綠色貸款業務為主。（鄭子峰攝）

上半年未有客戶撤回貸款計劃

區偉權表示，今年推動東亞綠色信貸業務增長的動力來源自東亞內部加強員工培訓，外部社會氣氛的推動，以及客戶對於相關方面的覺悟。東亞已成立相關小組，並由外聘請專家為員工包括會客的前線員工進行相關培訓，未來會繼續招聘相關人才。

他指出，今年上半年以來，受到疫情及封控措施，俄烏軍事衝突，美國加息等因素影響，營商環境存在挑戰，個別行業如零售等更首當其衝，對於整體貸款行業存在影響。不過，東亞綠色信貸業務方面，上半年則暫未有客戶因外圍因素而撤回貸款計劃，相反仍存在需求，例如受到俄烏衝突影響全球供應鏈，不少製造業訂單回流內地，由於當地對於環保方面的要求較高，帶動相關貸款需求增加。

另外，本港建築業中如公營房屋建造，對於建築環保要求仍存，故此相關貸款需求仍存，並相信未來該行業需求仍存。

綠色貸款業務通常佔比逾半，東亞香港區該佔比則高達70至80%。﹙資料圖片﹚

綠色貸款及SLL壞賬機率較低

環球同行的GSF業務中，綠色貸款業務通常佔比逾半，東亞香港區該佔比則高達70至80%，SL業務佔比則較少。區偉權預計，未來SLL佔比會逐漸上升，但不會超越綠色貸款，短期內仍會以綠色貸款業務為主，主要考慮到其較容易為市場所了解，以及審批要求較簡單，僅為取得相關認證，相較申請SLL需要較多前期工作，包括訂立可持續表現指標等。

利奧首席財務官黎景隆則表示，站在企業的角度，由於綠色貸款存在限額問題，故此在使用完綠色貸款資金後，再申請SLL用於未來發展，後者並沒有限制資金用途，只需要符合相關指標指引，故此未來會更多偏向申請SLL。

區偉權笑言，綠色貸款及SLL並非為提升利潤而推行，因資金成本與普通貸款無異，而相關認證及指標性工作則較多。不過，相關貸款審批的時間會較普通貸款為快，因為客戶通常具備較佳的企業管治，透明度較高，由於其風險較低並會獲取較為優惠利率。以與利奧的SLL合約為例，若果利奧達標，會向其進行利息回贈，銀行並沒有額外獲利。由於該貸款審批前需要有第三方認證，相關企業管理必須合格，而若果企業管理得當，相信財務管理也會相應良好，相關壞帳機率自然也會較低。

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