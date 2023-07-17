科指上周漲逾8%　去年底以來最佳　分析︰行業復甦須更多刺激措施

中國科技股上周表現，創去年12月以來最佳漲幅。不過，《彭博》訪問專家後報道指，由於許多投資者過去追逐科技股被「燒傷」，因此需要更多基本面方面的改善跡象，才會重新投入市場。

報道指出，該行業仍然面臨著一系列挑戰，包括經濟復甦緩慢，以至尚未知道官方打壓結束後是否會跟隨更具體的支持措施。此外，即使監管過度的影響已消除，科技公司能否產生更強的盈利也存在疑慮。

恒生科技指數上週上漲8.4%，創去年12月以來最佳漲幅。（美聯社）

科指周漲逾8% 較高位仍低六成

新加坡景順投資管理的策略師David Chao受訪時表示︰「即使我們可能正在走出科技監管的困境，也不意味著互聯網平台公司過去幾年的『強監管』措施將被放寬，也不意味企業利潤能夠恢復到新冠肺炎疫情前的水平。」

恒生科技指數上週上漲8.4%，創去年12月以來最佳漲幅，投資者轉趨樂觀，原因包括對阿里巴巴﹙9988﹚旗下螞蟻集團和騰訊控股﹙0700﹚的罰款被認為意味長期打壓已經結束，並且在國家總理李強與這一行業的高管們於上周三的會議上，稱互聯網公司為「時代的開拓者」後，投資者對此變得樂觀。

然而，該科技指數仍然低於2021年2月的疫情高點60％，長期打壓措施已經抹去多達2萬億美元的股東價值。

政府最近的轉變似乎是推動經濟復甦，因為後疫情時代的復甦失去了動力。房地產市場顯示出進一步疲軟的跡象，出口正在收縮，通縮的威脅正在增加。

分析師迄今為止對中國科技股的盈利預測仍持保守態度。（視覺中國）

科技行業持續復甦 須更多刺激措施

然而，香港富達投資管理公司董事兼客戶投資組合策略師 Terrence Kan表示，當局僅僅改變語氣，對科技行業可持續復甦，並不足夠，需要更多的刺激措施，「罰款以及其他最近的措施，確認了我們的看法，即中國科技公司不會看到新一輪的監管收緊。但是，對於中國股票的有意義的復甦，我們仍然需要更多的刺激。」

內地投資者似乎也對此不太滿意。自7月7日螞蟻和騰訊被罰款的消息公布以來的六天中，上海和深圳的交易商減持了85億港元（11億美元）的香港股票。

報道補充，雖然監管環境的改善有望幫助收益的復甦，但分析師迄今為止對中國科技股的盈利預測仍持保守態度。恒生科技指數成分股的盈利預測自4月以來上升了約12％，但仍遠低於新冠肺炎疫情前的水平。