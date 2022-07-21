風扇清潔｜體感溫度42度　風扇不夠涼？8步清潔教學輕易恢復風力

風扇清潔｜酷熱天氣警告持續生效，體感溫度高達 42 度，光是在室內坐著都可以滿頭大汗。為了慳電不開冷氣，但風扇越用風力越弱怎麼辦？其實最主要的原因大多不是風扇摩打折舊，而是扇頁和風扇罩太多污垢﹑灰塵，影響了風扇的風力輸出所致。想風扇可以吹出涼風，定期清潔必不可少。



拆／不拆風扇罩？

不少人為了方便，可能不會拆開風扇罩進行清潔，雖然總比長期不清潔好，但需要小心清潔劑不要噴到摩打部分，而且要確保清潔時要拔除電源，以及全部乾透才能重新使用。最好的方法當然是拆開風扇，分別清潔網罩﹑扇葉﹑摩打隔塵外殼﹑機背保護蓋等。

👉美消委會選2022年5大最佳手機｜Android舊型號表現竟更勝今年旗艦

👇👇風扇8步清楚教學👇👇

+ 4

日本家居達人教路

日本專拍攝家居整理內容的 YouTube 頻道「aidog channel」分享 ，風扇應如何拆開清楚，以及教學蘇打粉開水自製清潔劑。當中不能忽略的是，風扇摩打和機背保護蓋其實都有很多灰塵，如果積灰太多有機會令摩打過熱，而且在清潔時要小心不張令摩打沾水。

參考來源：aidog channel

👇👇長吹風扇原來會又攰又病？風扇使用5大禁忌！用錯隨時影響健康👇👇

+ 1

風扇使用5大禁忌

清潔完風扇後，風力應該會有所提升，但也不要長期吹住風扇，因為有機會令人體溫隨汗液的大量下降，容易引起傷風﹑感冒﹑腹瀉等問題，因此建議吹30～60分鐘即可。同時，也要留意風扇的使用距離，以低風力為例，最好的距離應該是風扇直徑x9，如直徑0.2米，最好的距離即是1.8米。要因應室內空間大小，使用適當尺寸的風扇。

👇👇長吹風扇仔或會面癱｜Sony Reon Pocket 3 隨身冷氣+降溫產品推介👇👇