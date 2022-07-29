Mirror 演唱會意外後，很多人都為傷者擔憂，社交平台上充斥事發時的圖片和影片。雖然非常緊張傷者的情況，不過發生意外時的影像對部分人來說難以承受，唯打開社交平台時會自動播放，應如何避開不安內容呢？一款 Google Chrome 插件「Spoiler Protection 2.0」，提供關鍵字阻擋功能，可以把社交媒體上不想看到的內容阻擋。



關鍵字阻擋插件

「Spoiler Protection 2.0」是一個 Google Chrome 的插件，可以通過關鍵字過濾，把社交媒體上的文字﹑圖片﹑影片阻擋， 目的是讓用家遠離劇透﹑不安﹑恐怖等內容。

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打開「Spoiler Protection 2.0」，在「Spoiler Keywords」一欄，輸入不想看到的內容的關鍵字，如今次事件的關鍵字：「MIRROR」﹑「阿MO」﹑「意外」等。左邊功能可選擇阻擋的內容，包括文字﹑圖片，或影片。

「Spoiler Protection 2.0」（Chrome 截圖）

使用方法

「Spoiler Protection 2.0」本身就已經設定在多個熱門的社交平台上適用，如 Twitter﹑Google﹑YouTube﹑FaceBook﹑WhatsApp等，如果想再自訂更多需要阻擋的網站，也可以在「Spoiler Context」上加入。

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自行選擇看／不看

當設定好關鍵字後，只要進入社交平台就會看到阻擋效果，涉及關鍵字的內容會用紅框擋住，而且交代阻擋的關鍵字是什麼。如真的想看有關內容的話，也只需點擊紅框就可以解鎖，避免了自動顯示時用戶不能選擇是否接收內容的問題。

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