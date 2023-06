美國簽證2023申請美國簽證|到美國工作或旅行,最令人頭痛的必定是申請美國簽證,單是在網上填寫資料也花費約兩小時。記者最近申請美國商務及觀光 (B1/B2)簽證,跟大家分享一下申請美國簽證的要點。另外,因為最近美國簽證費用亦都加價了,由160美元($1280港元)加至185美元($1480港元),這亦都要大家注意。



在開始填寫簽證表格前,先到照相店拍好合符美國簽證要求的個人照片,但緊記 Soft copy 及實體相片也需要。整個申請美國簽證過程大致可分為3部分,填寫DS-160表格、填寫簽證及申請面談、到大使館面談。首先,要在簽證網站建立個人賬戶,填寫電郵等個人資料便可。

完成後,建議大家先填寫DS-160表格,大約需要90分鐘,當然可以儲存已填寫的表格,待有空再續填。在DS-160表格主頁,需要先選擇申請人目前所在的國家和城市,再上傳拍好的個人照片(因此緊記要保存照相店拍下的 Soft copy),而相片檔案大小要在240KB或以下,然後便可以開始申請(Start an application)。進入填寫個人資料版面前,需要先設定安全問題,這個問題和答案需要記著,以便日後順利再次登入。

美國簽證VISA 2023申請攻略步驟

步驟1 先填寫DS-160表格

終於是到表格填寫部分,個人資料不用多說,但首先要記下在頁面的右上方的申請編號(Application ID),在再次登入及填寫簽證表格時需要填上,否則便要重新填寫一份DS-160表格了!另外,留意「Full Name in Native Alphabet」這行,是需要填寫中文全名,而在隔行,問到你的名·字有沒有電碼代表,這裡需要選擇有 (Yes ),並寫上身份證電碼。

接著是旅遊資訊,需要選會你所屬簽證,如果是旅行或公幹便可揀選「TEMP. Business Pleasure Visitor(B)」和 B1/B2 簽證,再填寫這次旅程的相關資料,包括同行者、在美國的住址、逗留日數等等,剔選以往遊美的資訊。

在地址與電話頁面,除了個人基本通訊資料外,更需要報上社交媒體賬戶,香港人常用的 Facebook、 Twitter、Instagram等,通通需要寫上,然後便填上護照的資料。

很多人說申請美國簽證,猶如查家宅,在美國的聯系方式頁面,便要寫上相關資料,假如你是獨遊,又在美國沒有相熟親友,可以填寫酒店資料作為聯絡人。查家宅來說,家人的資料必定難以避免,包括父母、在美親戚以及配偶。然後就是工作資料,現職和5年內工作紀錄一拼也要寫上。來到DS-160表格尾聲,就是美國很重視的安全問題,普遍來說也是剔選否 (No)。

最後,便要再次上傳個人照片,然後核對一下資料。提交後記得打印一份DS-160表格,並且郵寄一份到自己的電郵,這份表格在面談時必需攜帶。

步驟2 申請美國簽證

回到申請美國簽證頁面,要先登入戶口,選擇你的簽證類型和領取文件的地點,我建議大家選擇灣仔或尖沙咀,領取時間較快捷。接下來又是填寫個人資料,當中的「DS-160確認號碼 」,就是早前請大家記下的申請編號 (Application ID)。

課金後,才可以預約面談時間,選擇了預約日期和時間,便要列印預確認單,在面談當天需要攜帶,記得當天帶備所需文件,並提早15分鐘前到達大使館作安檢,還有,要注意你的隨身背包尺寸,盡量只帶備所有需要文件、相片,不要帶背包、平板電腦或手提電腦,這些東西都不可帶入去呢(詳情請參看此)。

