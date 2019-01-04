癱瘓狗BB聖誕節被遺棄　獸醫忍痛人道毀滅：牠不用再受苦了

聖誕節一向是個普世歡騰的節日，但正當大家都在熱烈慶祝時，英國一隻被遺棄的狗狗卻獨自瑟縮在小巷的紙箱中。 一名市民將牠救起，後來獸醫發現這隻狗狗後肢癱瘓，為減輕牠痛苦便決定將牠人道毀滅。

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在剛過去的聖誕節，一隻只得5星期大的癱瘓狗狗被遺棄於英國約克郡的一條冷巷中。一名市民路經該巷子時，發現這隻狗狗被遺棄在一個紙箱內，表現得十分寒冷及害怕。於是該市民馬上把牠帶回家暫時照顧，然後便向當地動保機構RSPCA求助。

這隻僅5星期大的癱瘓狗狗被遺棄於英國約克郡的一條冷巷中。（RSPCA）

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RSPCA職員Dave Holgate瞬即把狗狗接走，並帶到附近獸醫診所。獸醫指，狗狗的後背及後肢已癱瘓，但無從判斷到底是先天缺陷還是後天意外。Holgate推測，狗狗的原主人應該是因不欲承擔高昂的醫療費用，便把癱瘓的牠遺棄。

獸醫指，狗狗的後背及後肢已癱瘓，但無從判斷到底是先天缺陷還是後天意外。（RSPCA）

經仔細考慮後，醫護人員判斷狗狗並不可能康復。為了減輕牠的痛苦，他們決定忍痛將牠人道毀滅。Holgate遺憾地表示：「很抱歉我們未能救回狗狗，但牠終於不用再害怕地待在寒冷的紙箱內了。」

為了減輕狗狗的痛苦，醫護人員決定忍痛將牠人道毀滅。（RSPCA）

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Holgate補充，遺棄狗狗本身已是可恥行為，而在牠需要急切治療時遺棄牠則更是卑鄙。他呼籲任何人如認得這隻狗狗的話可聯絡他，因他們十分擔心該狗狗母親的安危。