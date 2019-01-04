做寵物美容師有咩途徑？ 本地8間機構相關課程一覽

隨著越來越多人加入寵主行列，大家也越來越重視寵物們的生活質素，帶牠們去美容則是其中一項最明顯的指標。
《香港01》搜羅坊間8家均有開設C級（入門級）寵物美容課程的機構資料，供有志學習這門手藝的人參考。
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本港現時並未為寵物美容師訂立發牌制度，因此業界大多也是跟隨日本的發牌制度。
日本制度將寵物美容師分為A、B、C級，當中以A級為最高，C級最低。不過，由於沒有政府官方認可牌照，在港考獲的寵物美容牌的認受性，主要基於發行機構的可信性。以下8間機構均為坊間較有信譽的機構，有志從事有關行業的士人可參考。
（1）A+ Pet Grooming School
課程內容涵蓋多種寵物美容知識，包括運剪技巧訓練、工具挑選技巧、寵物美容風格解構、寵物美容安全指引等等。按此參考更多資料
課程名稱：C級標準班 - 香港國際認可證書課程
適合人士：有意從事寵物美容行業者
課時：5個月內完成40堂（每堂8小時）
費用：20,000元
獲得資格：香港狗會國際 FCI認可美容師專業資格
（Getty Images）
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（2）HKPETS
此課程主要教授與犬隻的溝通技巧和控犬方法、犬隻骨胳認知及整套基本美容技巧。按此參考更多資料
此學校亦有開設B級寵物美容課程，可按此查閱詳情。
課程名稱：寵物美容專業C級證書課程
適合人士：有意從事寵物美容行業者
課時：6堂 (每堂3小時)
費用：6,800元
獲得資格：寵物美容專業C級證書（出席率超過80%及實習試成績合格）
（Getty Images）
（3）Gaite 工作坊
課程包括理論及實踐兩部分，導師會先介紹與犬隻美容相關的基本知識及技巧，及讓學員嘗試刷毛、洗澡、乾毛 及剪甲等美容技巧。按此參考更多資料
另外，此學校亦有開設A級及B級寵物美容課程，可按此查閱詳情。
課程名稱：專業寵物美容師基礎證書課程（C級文憑）
適合人士：對業餘寵物美容有興趣者 / 有意從事寵物美容行業者
課時：30節課堂（每週2-3節，每節不少於6小時）
費用：須向機構查詢
獲得資格：專業寵物美容師基礎證書（需另參加香港狗會的公開試，考取竉物美容C級文憑，取得認可專業資格。）
（Gaite工作坊）
（4）國際專業寵物美容學校
此課程將教授為逾10種犬種美容的技巧，如史納莎、松鼠、西施、貴婦狗等等，為成為專業寵物美容師作好準備。另外，該學校亦有提供較簡單的寵物美容課程，如C-01及C-02，詳情可到學校官網查看。按此參考更多資料
此學校亦有開設A級及B級寵物美容課程，按此參考更多資料。
課程名稱：全方位寵物美容師C級證書課程（C-03）
適合人士：有意從事寵物美容行業者
課時：40堂
費用：39,920元
獲得資格：寵物美容師C級證書
（Getty Images）
（5）基督教勵行會
此課程免費提供中型犬及美容工具讓學員實習，並教授寵物店舖銷售及營運技巧；學員可於寵物店進行實習。按此參考更多資料
課程名稱：寵物美容及店務助理基礎證書課程
適合人士：15歲或以上失業/待業/失學，及學歷在副學位或以下的香港合資格僱員 / 有意從事寵物美容行業者
課時：148小時
費用：學費全免（出席率達8成可獲津貼）
獲得資格：寵物美容及店務助理基礎證書
（Getty Images）
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（6）國際寵物治療美容學院
教授專業寵物美容技術及基本獸醫護理外，更教授寵物店及上門美容營商技巧及創業心得，包括基本獸醫護理、各類寵物美容產品、基本犬隻訓練；學員完成課堂後須進行手剪考試。按此參考更多資料
課程名稱：NASH 寵物美容文憑證書課程
適合人士：有意從事寵物美容行業者 / 有意創業者
課時：約293小時
費用：49,800元
獲得資格：國際認可的寵物美容文憑證書
（Facebook@香港青年協會 持續進修中心）
（7）香港青年協會持續進修中心
此課程重點教授寵物美容應有技術及知識，包括寵物皮膚護理常識、各種工具的使用技巧、流行寵物造型修剪技巧等等。按此參考更多資料
課程名稱：初級寵物美容師證書課程
適合人士：對業餘寵物美容有興趣者 / 有意從事寵物美容行業者
課時：10小時（共5課）
費用：2,600元
獲得資格：如出席率達75%，可自費（$100）申請香港青年協會證書（需另參加專業考試，取得認可專業資格）
（Getty Images）
（8）香港寵物美容師協會
學員修畢此課程後能掌握基本寵物美容知識、獨自完成全套寵物沖涼美容服務及解決一般常見的寵物美容難題，按此參考更多資料。
此學校亦有開設B級寵物美容課程，可按此查閱詳情。
課程名稱：專業寵物美容師C級證書課程
適合人士：有意從事寵物美容行業者
課時：50小時（合共10堂）
費用：12,000 元
獲得資格：專業寵物美容師C級證書