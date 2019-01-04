做寵物美容師有咩途徑？ 本地8間機構相關課程一覽

隨著越來越多人加入寵主行列，大家也越來越重視寵物們的生活質素，帶牠們去美容則是其中一項最明顯的指標。

《香港01》搜羅坊間8家均有開設C級（入門級）寵物美容課程的機構資料，供有志學習這門手藝的人參考。