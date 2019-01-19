【芝娃娃】9個老化徵兆　出現這些證明狗狗老了

每隻狗狗都會老去，縱然我們再不捨，還得要去面對。一般來說，芝娃娃屬於小型品種狗狗，相對來說已算較長命，一般約有14至20年壽命。但隨著狗狗年齡增長，也會有老年病的問題，如果你家狗狗有以下徵兆，這很可能表示牠已老了。

老年芝娃娃在外表上，可能會長出白毛、眼睛有明顯白內障等情況。（Getty Images）

【1】毛髮失去光澤彈性

當芝娃娃年華老去，牠的眼睛和鼻子周圍等臉部毛髮，都有機會出現白毛。而且體毛會開始失去光澤，顯得較暗沉。此外，皮膚容易變得乾燥，出現褐斑等。

狗狗和人也一樣，年紀大時皮膚的光澤也明顯會失去。（Getty Images）

【2】尿頻失禁

老狗可能會出現隨地便溺，大小便失禁的情況，又或是尿液和糞便裡有血液或異常黏液等情況。當芝娃娃老狗有這類問題時，不應過份責罵，盡快找出成因才是寵主應做的事。

由於身體機能衰退，老狗可能會有失禁情況。（Getty Images）

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【3】關節有問題

一般老狗都會有關節疼痛的問題，芝娃娃也不例外。由於疼痛，所以會對散步和玩耍變得不感興趣，如果沒有接受治療，可能會令關節炎等問題更加嚴重。如老狗本身已有關節問題又沒處理，並強迫運動的話，會累積壓力，令食慾變差，可能令狗狗身體情況變得更差。如老狗有上落樓梯困難、行動蹣跚、後肢步幅較前肢小等問題時，都是關節問題，應請教獸醫是否需要給老狗進食補充營養品等。

由於走路會出現痛楚，所以不少老狗都變得喜歡睡覺，不願走動。（Getty Images）

【4】肥胖

狗狗年紀大往往會變得不活躍，所以熱量消耗也相對較少。長此下去，體重會慢慢地增加，最容變胖。要留心老狗變胖後，可能會引發起更多身體機能上的問題，例如是心臟病、腎病等等。因此，別因為狗狗年紀大而忽略肥胖問題。

老狗可能因少做運動，而出現肥胖問題。（Getty Images）

【5】咳嗽

本身小型犬隻便常出現咳嗽，由於肺部黏液易塞住氣管所致。許多小型老狗，都會出現咳嗽情況。而芝娃娃老狗出現咳嗽問題的話，容易引發起呼吸道的併發症，不應疏忽。

老狗呼吸系統出現問題，便可能有咳嗽情況。（Getty Images）

【6】感官機能退化

因為老化問題，許多狗狗在感覺上也會變得遲鈍，例如好像聽不到你的呼叫，不如從前般回應你；視力也會衰退，有白內障；耳朵也不靈光，因此不會迅速回應你的呼喚。當老狗有白內障的情況，便會出現撞到牆角家具等情況。

白內障可以說是老狗最明顯的老化問題。（Getty Images）

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【7】口臭

芝娃娃老狗容易出現口臭問題，主要成因是口腔裡有牙結石和牙周病，所以替老狗經常刷牙，並定期到獸醫處檢查牙齒仍是有必要的。

老狗口腔常會有牙周病等問題，從而出現口臭情況。（Getty Images）

【8】出現內臟疾病

芝娃娃老狗的內臟機能，亦會隨年齡增長而漸漸退化，定期檢查才可在早期發現疾病。要注意，在餵飼老狗時，應更注意營養的均衡，再適量地降低鹽份的攝取，有時候為了不增添內臟負擔，需提供特別飲食，這都可向獸醫查詢有關飲食方案。

老狗的內臟衰退，所以飲食方案可能也要作出調整。（Getty Images）

【9】屁股變小

小型芝娃娃的小屁股總是很可愛，但隨著年齡的增加，肌肉衰退，臀部也會變得小了。芝娃娃老狗從前方看去，即使還是很有活力地走動著，但從後面觀察，便可能會察覺到狗狗臀部明顯變小了，這都是狗狗衰老的徵兆。

看著老狗的屁股變細，這也是衰老的徵兆。（Getty Images）

隨著寵主對狗狗健康的關注，以及醫療科技的進展，狗狗平均壽命也延長了不少。但如果寵主沒留意狗狗老化問題，而在日常生活習慣中作出改變的話，很容易會令狗狗老化加速。以上是年老芝娃娃常見的徵兆，盡量及早對應，以免忽略了小變化、老化的徵兆，而令狗狗錯失了治療的機會。