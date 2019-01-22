【芝娃娃】4大年老高危疾病　心血管疾病是頭號敵人？

隨著醫療科技的進步，狗狗的平均壽命都延長了不少，隨之而來就是高齡犬的疾病變得越來越顯著。當家中芝娃娃上了年紀就更要關注，以減緩衰老所帶來的問題，寵主也可預早為狗狗老年健康問題，作出預防與護理。

對於狗狗日漸年長，寵主在心理上，要有預防意識，並不只是狗狗生病了就帶到獸醫處，而是要預防疾病的出現。從狗狗還是健康有活力時，就要替狗狗勤於進行身體檢查，盡量延長和愛犬一起生活的日子。

年老芝娃娃常見4大健康問題：

【1】牙齒問題－牙周病

替芝娃娃刷牙並不容易，因為許多狗狗專用的牙刷，對芝娃娃來說還是太大了。如果芝娃娃的牙齒沒有經常清潔，便容易出現牙垢，日積月累就可能發展成為牙齦腫脹、發紅、疼痛的牙周病。更嚴重的話，細菌可能會隨著血流向身體各處，影響到心臟等各器官。

預防：年幼時就要養成有刷牙的習慣，如果牙刷不合適，可用紗布捲在食指或中指上，沾上專用牙膏來替芝娃娃清潔口腔。

【2】骨骼與關節問題－骨關節炎、椎間盤突出、脊椎變型

老化會令肌肉與靭帶衰退，關節間的軟骨也會逐漸磨損。為了保持年老芝娃娃的肌肉，應避免狗狗關節造成過量的負擔，因此注意肥胖與體重是否超標，是很重要的。另外，年老芝娃娃的外表或許不顯得特別肥胖，所以應注意體脂肪率的比例，如等到狗狗出現關節疼痛才去處理的話，這已是難以挽回。

預防：時刻注意芝娃娃的健康，多做運動，保持合適的體重，別因芝娃娃可愛就亂餵食。

別人芝娃娃嬌小可愛便隨意餵食，這容易導致肥胖。

【3】心血管問題─心臟肥大、慢性心臟衰竭

芝娃娃年紀日增，心臟機能也會隨之而衰退，血管彈性可能會變差，心臟瓣膜變形，出現各種功能上的障礙等等。加上年齡增長會令肌肉衰退，而包括心臟在內的各個器官，其實都需要一定的肌肉才能正常運作，結實的肌肉是將血液輸送到全身的基本要求。據資料統計，心血管疾病已是年老芝娃娃的頭號殺手，不少老狗都受著心血管病的困擾。

預防：平日要注意適量的運動，保持狗狗肌肉健康，就算芝娃娃年紀已大，仍應保持散步習慣，但距離和時間可略作調整。

心血管疾病是老狗常見問題，不少芝娃娃都受著這類疾病痛苦。（GettyI mages）

【4】荷爾蒙問題─糖尿病、甲狀腺機能不足

年老芝娃娃最常被人忽略的，就是甲狀腺機能不足，在身體機能代謝上負有重要任務的甲狀腺荷爾蒙分泌量如果降低，就會導致各種症狀出現，例如是皮膚失去彈性、心臟功能變弱，經常躺在地上不願動、對任何事物都不感興趣等等，這都是老狗甲狀腺出現異常的表現。

預防：這些潛在疾病未必能從表面看到，但作為盡責的寵主，應在芝娃娃還在年輕時，便關注牠的健康情況，定期檢查身體，以確保能在狗狗有任何異樣時，便盡早發現求醫。