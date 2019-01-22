黑色拉布拉多離家冒險　被尋回時竟帶着一狗一羊好友

狗狗走失，作為主人的當然時極為擔心，但這隻黑色拉布拉多，似乎便沒有考慮到主人的感受了。牠在出走一天後，被人發現在6英里外的田野上奔跑著，而且身旁還有另一隻白色狗和一隻山羊。看來牠逃家是為了探險，更相約了好朋友在一起呢！

狗狗明明受到家人寵愛，但仍禁不住要冒險的心。（Kyle Krier）

在美國堪薩斯州的Krier家，他們養了一隻黑色拉布拉多阿Bo。這隻阿Bo天生愛冒險，而且極喜歡交朋友。在1月中時，這隻阿Bo竟在夜裡逃了出去，可能是想到處冒險，但牠忘了要留下紙條給家人，結果令全家上下都極為擔心。

更多寵物文章：【癡漢貓咪6秒凝視柴犬屁股 意外結局笑翻網民】

Kyle拍下阿Bo奔向車子的一幕，但阿Bo還帶著兩個朋友呢！（Kyle Krier）

逃家6英里去冒險

女主人Laura Krier表示：「第二天一早，我們才發現家裡的阿Bo不見了，我們全家都很擔心，怕牠會出了什麼意外。」不過，在中午時份，已有人告知Laura，在6英里外的田野裡，有人看到一隻與Bo極為相似的狗狗。於是Laura便與丈夫Kyle一起駕車到現場，希望把狗狗接回家。

~點擊看拉布拉多與好友~

這隻小狗和山羊，都是鄰居飼養的，也是阿Bo的好朋友。（Kyle Krier）

鄰居家好友

當去到目標位置時，他們發現阿Bo並不孤單。Kyle看到阿Bo從遠處跑來，便拿出手機拍下影片。在影片中，3個小小身影從遠處向鏡頭奔跑而來，等到靠近時才發現除了阿Bo之外，還有一隻白色狗和一隻山羊。最後，3隻小動物竟然一一上車，像是回到自己熟悉的地方般。

更多寵物文章：【台灣公共寵物巴士擴至3條線 香港99bus創辦人：香港原地踏步！】

3隻小動物老實不客氣的，一起擠上車。（Kyle Krier）

Kyle一眼便看出，白狗Ozzy和山羊Libby，都是鄰居飼養的。但很明顯的，這3個小傢伙感情不錯，猜測Bo在離家後，便去到鄰居家找朋友，然後一起冒險。最後，Kyle要將狗狗和山羊送回鄰居的家，而阿Bo這趟冒險旅程，就這樣便結束了。當Krier告訴朋友們這件事時，大家都覺得很驚訝，不過看完影片後，他們都相信這是事實。

幸好車子空間夠大，不然這3個好朋友便沒法一起進入車裡。（Kyle Krier）

網民看到這報導後，都議論紛紛，稱牠們可能是合謀逃獄，沒可能3隻一起走失吧！更有人笑言可出一本童話書，書名就叫《兩隻狗和山羊的冒險》，應該會大賣。Kyle表示以後會看管好狗狗，畢竟在野外是十分危險的事。