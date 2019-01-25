阿拉斯加雪橇驚現民航機上　原來牠有特殊身份...

能與狗狗一起坐飛機，這是許多人的夢想。 近日，在網上瘋傳一段短片，一隻狗狗安坐在民航上，這引起不少網民議論。據中國南方航空有關方面解釋，這其實是一隻情感輔助犬。

與阿拉斯加雪橇一起坐飛機的經歷，在香港比較難遇上。（Massimo Ceccarelli@facebook）

近日在微博上瘋傳一段短片，一隻咖啡色的阿拉斯加雪橇，呆呆的坐在經濟客艙主人的旁邊，還露出一臉笑容，極其可愛。這引起了許多人好奇，這麼大的犬隻也可坐經經濟客艙？中國南方航空則表示，影片是去年拍的，一般情況下不允許大型寵物犬乘機，但這隻狗是證件齊全的情感輔助犬。

可愛的笑容，令旅程增添了不少樂趣。（Massimo Ceccarelli@facebook）

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輔助犬可安撫患者情緒

據中國南方航空官網的資料，在「出行幫助→特殊協助」裡提到，殘疾人士可申請服務功能，攜帶服務犬（聾啞人/盲人/精神輔助）進入客艙。據悉影片中是一隻情感輔助犬，屬服務犬的一種，能夠通過肢體接觸來安撫情緒。如乘客有需要，可預先申請辦理。不過，現時每間航空公司的安排都不一樣，真有需要的人士，必須事先了解情況。

不少網民都表示，很想與雪橇近距離接觸。（網上截圖）

根據南航的運輸規定，服務犬可免費進入客艙陪伴在旅客身旁，但必須要有服務犬的證明文件、檢疫健康證明等，而且主人在購票時便要提出申請，證明狗狗可作為主人的情感伴侶。

中國南方航空的官網，提到帶輔助犬上機的相關規定。（網上截圖）

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香港門檻更高

「情感支持動物（Emotional Support Animal）」能協助有需要人士，如精神病患者，保持情緒穩定。美國早在1986年的法案《Air Carrier Access Act》裡，已有保障帶有殘疾的國民將情感支持動物帶上飛機的權利。在香港，國泰及港龍等航空公司，其實也允許乘客帶輔助犬上機，包括提供情緒支援的犬隻。但與美國不同的是，香港航空公司的要求門檻更高，犬隻需得到香港漁農自然護理署的特別許可證，而狗主亦需提供醫生紙，證明自己有此需要，才可申請帶上飛機。