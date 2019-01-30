流浪漢愛犬走失　竟有大批市民爭相支援？　最後這幕超窩心！

英國利茲市（Leeds）一名流浪漢因愛犬走失而傷心不已，幸得當地一家關注流浪者的組織協助，於一星期後奇蹟般尋回狗狗。

英國男子Lee是一名24歲的流浪漢，現居英國中部的Leeds市。本月11日，他的愛犬Crystal因受驚而走失。當時，有路人在他們所留宿的橋附近大聲爭執，僅得2歲的Crystal因被巨響嚇怕而跑走。

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正在睡夢中的Lee驚醒後發覺愛犬走失，立刻四處尋找。但單憑他一人之力，搜尋範圍始終有限。當地專門協助流浪者的機構「Helping Hands」得知他的情況後，決定助他一臂之力，在網上呼籲市民幫忙留意Crystal去向。

結果，逾百名市民響應呼籲，一同加入尋找Crystal的行列。期間，傷心欲絕的Lee一直備受痛苦煎熬，因他十分擔心愛犬已被人偷走。

逾百名市民響應呼籲，一同加入尋找Crystal的行列。（Facebook＠Helping Hands）

在整整一星期後，奇蹟終於出現了。一名農夫通知「Helping Hands」，報稱看見了Crystal並已成功將牠暫時安置。「Helping Hands」的職員Toni一接到電話便馬上尋找Lee，告訴他這個好消息。Toni形容過去的一星期充滿著「驚慌及崩潰的情緒」，她花了許多時間安撫Lee的情緒。

Lee一看見Crystal便箭步上前抱著牠，痛哭流涕。（Facebook＠Helping Hands）

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到了重聚的一刻，Lee一看見Crystal便箭步上前抱著牠，痛哭流涕。他曾以為這輩子無法再見Crystal了，因此情緒尤其激動；而Crystal則不停搖尾，把頭鑽到他的懷內及舔去他的淚水。在場的Toni指重聚一幕令她大為感動，印象極深刻。