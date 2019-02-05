【跨物種的愛】金毛尋回犬偷食鴨糧　每天被追打　仇家最終成密友

能成為密友大概總帶愛。在美國加州有一對難得一見的好友，雙方分別是金毛尋回犬與鴨子。金毛犬Barclay因偷吃鴨飼料而與鴨子Rudy結怨，然而這對「鬥氣冤家」卻日久生情成為好友。

居於美國加州的4歲鴨子Rudy和金毛尋回犬Barclay雖住在同一屋簷下，但本來甚少交流。但自從Barclay意外發現了鴨飼料是美食後，情況便起了180度的轉變。

Barclay意外發現了鴨飼料是美食，自此便與鴨子首領Rudy結怨。（Bancroft Images）

牠們的主人Pam Ishiguro表示，Barclay某天突然好奇地偷吃了鴨飼料，然後便開始了持續偷吃鴨飼料的小偷生涯。Pam的家中共養了7隻鴨子，而Rudy則是牠們當中的首領。因此，每逢Barclay靠近牠們意圖偷吃時，Rudy也會挺身而出，趕走貪吃的Barclay。

Rudy會挺身而出趕走貪吃的Barclay。（Bancroft Images）

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日積月累，牠倆開始變得更熟悉對方。Barclay更發展出偷吃鴨飼料以外的興趣，那就是嗅聞牠們的屁股。Rudy亦不甘示弱，經常坐到Barclay的背上，更會以啄擊令Barclay乖乖屈服。Pam形容牠們就像歡喜冤家：「當牠們一起時，總會互相追趕；但一旦看不見對方，牠們便會呼喚對方。」

牠們已變成了一對形影不離的好朋友。（Bancroft Images）

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現時，牠們已變成了一對形影不離的好朋友，不論去到哪裡也會黏在一起。別因為看到牠們之間的友情，便以為所有狗和鴨都可成好友，因為Pam家中的其他鴨子對狗狗根本不屑一顧，遑論當朋友。所以，Barclay和Rudy能夠成為密友，真的十分神奇！