10歲貴婦狗元朗大棠走失　患皮膚病須長期服藥　主人告假連日尋狗

一頭年約10歲的棕色貴婦狗前天（20日）在元朗大棠水蕉新村走失。因狗狗患有皮膚病，需要長期服藥；主人陳先生連日來均特地告假進行搜索，更開出高達港幣10,000元的尋狗酬金。 如任何人有狗狗的消息，可致電6023 8908聯絡陳先生。

陳先生居於元朗大棠水蕉新村，家中共養有兩隻貴婦狗，分別為白色及棕色。前天（20日）早上8時多，陳生準備外出工作時，兩隻狗狗趁他不注意時溜出家門。直到當天晚上他下班回家後，驚覺大門並未關好，才發現「妹妹」走失，而白色貴婦狗則已回到家。

10歲的棕色貴婦狗「妹妹」前日在元朗大棠水蕉新村走失。（受訪者提供）

走失狗狗資料： 名字：妹妹 / 肥妹 品種：棕色貴婦狗 年齡：女 性別：10歲 特徵：頭頂毛髮呈白色 健康狀況：患有皮膚病，需長期服藥

走失的棕色貴婦狗名叫「妹妹」（或「肥妹」），今年已10歲，患有皮膚病，需要長期服藥。「妹妹」走失時剛剪完毛不久，毛髮仍短，而身上並沒任何配飾及衣物。

附近街坊則報稱，曾見過這兩隻貴婦狗在當日上午11時多在村內遊蕩。（受訪者提供）

驚惶失措的他立刻在附近搜索，可惜直至凌晨2時多仍一無所獲。附近街坊則報稱，曾見過兩隻貴婦狗在上午11時多在村內遊蕩，但在此之後就再沒有見過牠們。陳生連日來已向公司告假，攜同大量街招到附近範圍尋找「妹妹」。他指「妹妹」性格親人，而且對自己名字有反應。

「妹妹」走失時剛剪完毛不久，毛髮仍短，身上沒有配飾及衣物。（受訪者提供）

陳生指他約在7年前領養「妹妹」，當時牠因無法再生育而被繁殖場遺棄。經過陳生及其家人的悉心照顧，「妹妹」的身體狀況才得以改善。陳生歎道：「佢呢幾年好食好住，喺出面一定唔識自己搵食。佢喺繁殖場出嚟已經受夠苦，唔想佢依家仲要受苦。」為了盡快尋回「妹妹」，陳生更不惜提供港幣10,000元的酬金。

如任何人有「妹妹」的消息，可致電6023 8908聯絡陳先生。