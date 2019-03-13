【爆笑】鸚鵡大暴走　屋內瘋狂蹦跳　怒叫「阿公還錢」

阿公被鸚鵡追債了！到底阿公欠多少錢？ 有網民早前在Facebook群組分享了一段有趣影片，內容是一隻鸚鵡在家裡不停叫阿公還錢。鸚鵡在家暴走的爆笑行為，讓影片一瞬間在網上爆紅，獲數千網民齊轉發。

鸚鵡在家裡蹦跳暴走！（影片截圖）

網民早前看到一支外國的鸚鵡影片，因為牠發出的聲音太特別，於是她便為牠配上字幕，結果成了鸚鵡在家暴走向阿公追債的有趣影片。鸚鵡一出場便開始不停叫「阿公」、「阿公」，然後不停在家裡暴走，在各個房間來回蹦跳，嘴邊接連嗆著：「阿公還我錢！怎麼還不還？」

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這隻鸚鵡超愛說話，牠在不到一分鐘的影片裡，嘴巴沒有休息過半秒鐘，瘋狂碎碎唸「阿公」、「阿公」，次數超過十次。牠除了叫「阿公還錢」，還叫他「別拖欠款」，可惜牠走遍家裡每個房間，還沒找到阿公。鸚鵡的執著程度，連拍攝影片的飼主都忍不住大笑起來！

阿公在哪？還錢！（影片截圖）

影片上載到Facebook後，網民紛紛留言及轉發，有精明的網民留言指，「欠誰錢都可以，千萬不要欠鸚鵡錢！」要不然鸚鵡就會不停叫嚷要你還錢。有網民問到：「到底阿公欠牠多少錢呢？」這個答案在影片的最後自有分曉，大家記得要點撃影片看鸚鵡追債的爆笑場面！