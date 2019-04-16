【毛孩與我】8歲哥基犬患腎衰竭離世　Connie：約定下世相見

愛護動物無分國界，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎你投稿。本文由Connie投稿，分享了養著一隻聰明又表情多多的哥基犬，可惜狗狗8歲時便患上腎衰竭不幸離世。主人對狗狗依依不捨，更約定下世相見。

我叫Connie ，是第一次投稿，希望藉此機會，提高大眾對領養老狗的意識。 現在我領養了兩隻10和13歲的狗狗，看見牠們現在生活愉快好有滿足感。 當年第一隻狗狗是從寵物店買回來的，8歲時候腎衰竭走了。為了把對牠的愛延續下去，就做了狗義工，已經5年有多。

布殊的離世，曾令Connie傷心不已。（Connie）

你生活愉快嗎？

『陳布殊』是一隻古靈精怪，表情多多，智商一百分的哥基犬，因為牠平常太多表情，又常常愛爭寵，再加上我的粗心大意，所以當我發現牠有腎衰竭的時候已經為時已晚，還記得當天醫生說 :『抱牠回家好好享受這餘下來的日子吧！』我抱著牠步出診所的一刻，腦袋一片空白，只知道將牠緊緊抱著，進入我的懷抱內。淚水都沾濕了牠的毛，當我望住牠那雙古惑的眼睛時，牠好像說沒什麼大不了！往後這個月裏，打皮下水、餵食處方糧、食不同種類的藥物已經變成了每日指定動作。但看見牠的身軀日漸消瘦，我非常的內疚與難過，內心感受非筆墨所能形容。

布殊是隻表情多多的哥基犬，而且非常聰明。（Connie）

俗語有云：如果毛孩子要走的時候，就要勸牠不要留戀人世間。在依依不捨之下，我唯有用這個方法一試。一天晚上我帶『布殊』出外散散心，吹吹風。回家後用媽媽吩咐孩子的語氣在牠耳邊輕聲說：「你乖乖，媽媽心痛你受苦，快快跑去彩虹橋吧！約定下一世回來相見。」

Connie決定將對布殊的愛，以領養形式傳達給其他狗狗。（Connie）

一個白色情人節的晚上，牠明白媽媽的心意跑去彩虹橋了。心痛的感覺只有愛錫毛孩子的朋友們才明白，為了讓對牠愛的延續下去，我決定參與保護動物的義務工作，就這樣每個周末，孭起背包走入狗場當義工，看著這班被遺棄的小朋友有不同被遺棄的原因，內心滋味的確不好受，而且實在令人心酸。

每隻狗狗都是這麼可愛，都值得去愛。（Connie）

在做義工過程中，我領養了一隻8歲哥基犬「芊芊」回家，在這個新家庭裏，「芊芊」已經有著明顯的變化，由當初常常跑回寵子裏瑟縮一角，到現在已經喜歡被人撫摸、會主動親近你。但有一點還是沒有改變，就是牠不會離開屋苑太遠，或許這就是潛藏在牠心底不可磨滅被遺棄的陰影。但我知道「陳布殊」愛的延續已經做到了。在這希望大家可以領養一些年紀大的毛小孩回家，不論時間或長或短，給牠們一個家的感覺。

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