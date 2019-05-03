【毛孩與我】情侶失聯置狗屍不顧　善終老闆斥：最起碼對狗有交代

「我同女主人分咗手，狗狗嘅嘢我唔會再負責。」這句說話刺痛了Dicky的心。 年僅三十多歲的Dicky從事寵物善終8年多，見盡無數生離死別。他說能為寵物最後一程做一點事，滿足感不言而喻，但也遇過不快事情令他多年來未能釋懷。事源他遇過一對不負責任的情侶客人：「接咗狗狗遺體之後，三個月都聯絡唔到佢哋。」後來他得知，二人分手後與狗狗旋即撇清關係，就連狗屍也不願處理，Dicky最終義務為狗狗火化。讓他耿耿於懷的，並非那筆無法討回的善終費用，而是狗狗生命無被尊重：「（主人）應該起碼有個交代，無論係對我哋定係狗狗。」

從小喜愛動物Dicky現養有30多隻寵物。（吳嘉俊攝）

從小喜愛動物的Dicky現養有30多隻寵物，他半年多前決定與人合夥，成立寵物善終公司，全心投入這行業。早在8年前他入行之時，寵物善終還只是個無人問津的冷門行業。他笑言：「寵物善終絕對唔係賺大錢嘅生意，但做呢份工會好有成功感，同埋我覺得真係幫到啲動物。」

對於「寵物善終」這四字，他有自己的一套詮釋。他緩緩道出：「我覺得寵物善終嘅對象雖然驟眼睇係寵物，但其實應該係寵物主人。」他表示，其宗旨是希望寵主在過程中不留任何遺憾，感到無悔。

寵物善終嘅對象雖然驟眼睇係寵物，但其實應該係寵物主人。 Dicky

一對情侶分手後不願再負責離世狗狗的後事，令Dicky氣憤不已。（吳嘉俊攝）

情侶互相推卸亡犬後事 怒斥「應該起碼有個交代」

多年來，令他堅持下去的除了熱誠，還是熱誠。正是這份熱枕，令他對自己的顧客格外「上心」，心情難免隨之波動。他憶述其中一次令他動怒的經歷，提及一隻慘遭擱置冷藏櫃三個月的西摩犬。他指這隻西摩犬由一對情侶所養，他接走狗狗遺體後便致電男寵主，相約何時進行火化。但對不斷以工作繁忙為由推搪。

他花了兩個多月時間，用盡一切方法聯絡二人，但只換來男寵主一句無情的回覆：「我同女主人分咗手，狗狗嘅嘢我唔會再負責」，撇清與狗狗的關係。

Dicky明言其宗旨為希望客人不留下任何遺憾：「如果我們撳咗個火化掣，之後一切都無法彌補，個遺憾就一世。」（吳嘉俊攝）

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即使見慣生離死別的Dicky亦不禁動怒，重提這宗往事，他嘆道：「令我最嬲嘅係佢不停推搪，可能你唔想畀錢，都唔想負責任；但我認為應該起碼有個交代，無論係對我哋定係狗狗。」在這三個月期間，Dicky堅持用盡方法聯絡二人，只因一個堅持，「最主要係唔想客人有遺憾，如果我們撳咗個火化掣，之後一切都無法彌補，個遺憾就一世。」

善終不止處理遺體 寵主才是真正對象

對他而言，寵物善終絕非處理遺體這麼簡單，更重要的是該如何令寵主無憾地接受愛寵的離去。他曾看過寵主痛失愛寵後短暫失憶，選擇遺忘與摯愛別離的痛苦；亦有見過寵主喪寵後不敢再養動物，幾年來一直無法走出陰霾。他會定期關心客人情緒，有時一宗個案可花長達兩、三年時間跟進。

Dicky坦言：「好多人覺得寵物善終係一件好簡單嘅事。的確，要處理一具寵物遺體可以好簡單。但到底點樣喺過程中令客人覺得安心，而且完全唔後悔，咁先係最難。」