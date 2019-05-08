【萌寵充電站】史上最貪玩柴犬　主人喊回家　即現肉包臉反抗

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣，補充正能量。 近年「拒否柴」這個名詞在日本興起，意指拒絕跟隨主人回家的柴犬。牠實在太過貪玩了，當主人要帶牠回家時，牠竟然固執地反抗！當牠反抗的時候，頸部的披毛會被頸圈拉扯，讓牠的臉頓時成為肉包，不少人都大讚可愛！ 日本柴犬Hana更因此而成了明星，不單成為Twitter人氣的網紅狗，更出版了一本寫真集！

人氣拒否柴HANA：「我、絕、對、不、回、家！」（Twitter圖片：87shiba87）

▼▼▼到底HANA怎樣一秒變臉？按圖看更多！▼▼▼

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今年八歲的柴犬Hana，是一隻日本人氣的「拒否柴」，牠跟典型柴犬的性格一樣：超固執。每當狗主要帶牠回家時，牠幾乎都會拒絕回家，並會出盡九牛二虎之力反抗。而那張原本超可愛的臉，更會頓時扭曲成一顆圓圓的肉包。

狗主很喜歡帶牠到不同的地方遊玩，今年2月他們便拜訪福島縣，到那須白河的天使森林觀光，拍下一張張美照。他同時亦拍下了無數Hana拼死反抗回家的照片，完整地記錄下Hana秒速變臉的經過，極大落差讓不少網民都大讚：超可愛！

▼▼▼HANA的主人很喜歡帶牠遊玩拍美照▼▼▼

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▼▼▼HANA真的超可愛！點撃看牠玩耍的影片▼▼▼

由於Hana實在太可愛了，有出版社在2018年為牠出版了一本寫真集《犬なんで。 柴犬ハナちゃんがつぶやく 人が学ぶべき現代犬の心理》收錄了多張Hana可愛的照片，除了牠拒絕回家的萌樣，還有平日郊遊拍下的美照。Hana還有很多周邊產品，當中包括三輯Line Sticker！

大家又覺得Hana可愛嗎？