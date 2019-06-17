【養狗新手】養狗常犯10個錯誤　學會後不再做無知狗奴

在很多人的心目當中，養狗是一件十分簡單而且隨意的事情。只要每天給它們一碗狗糧，給它們一個窩，然後每天帶它們出門散步，就可以養好狗狗了。但其實，能做到這些只能算是養活了狗狗，並不能稱為養好了狗狗。 只能做到這些基本要求的主人，他們會發現一個嚴肅的問題，那就是自己的養犬生活並沒有其他人那麼幸福愉快。說到底養狗其實是一個技術活，新手主人會因為沒有經驗而犯下錯誤，導致狗狗變得不乖巧。今天，我們就來數一數，那些新手主人常犯的十個錯誤。

1. 只看顏值

很多在挑選一隻狗狗的時候，只有一個標準，那就是狗狗要足夠的可愛。雖然愛美之心人皆有之，然而僅僅依靠顏值，是沒有辦法得到一隻乖巧的狗狗。我們應該更為綜合而且全面地看待狗狗，除了要看狗狗的顏值以外，我們還要看狗狗的性格，犬種特徵，以及他們的運動需求。盡可能地挑選一隻可以適應主人生活的狗狗。

僅僅依靠顏值，是沒有辦法得到一隻乖巧的狗狗。（GettyImages／視覺中國）

2. 不要只相信看到的事情

在挑選狗狗的時候，很多人因為不了解狗狗的習性，會以為狗狗的撲人是對你的喜愛。有時候，狗狗第一次表現出來的特性，只是它應對你這個陌生人的一種本能的反應。如果主人單憑第一次見面時候的表現來判斷狗狗的性格。這種盲目自信的行為，也是導致狗狗被領養後棄養的常見原因。

如果主人單憑第一次見面時候的表現來判斷狗狗的性格。這種盲目自信的行為，也是導致狗狗被領養後棄養的常見原因。（VCG）

3. 回家不要直接鬆開狗狗

挑對了狗狗隻是第一步，如何對待這只新來的狗狗也是影響主人養犬生活舒適程度的一部分。如果主人在帶狗狗回家的第一時間，就讓它自由地在家裡面行走，這會讓狗狗誤以為，在這個家裡面，沒有任何的規矩。從帶狗狗回家的第一秒開始，其實狗狗的都在熟悉新家的規矩。這時候寵溺它們，就會讓它們產生錯覺，這個家沒有太多的規矩。

從帶狗狗回家的第一秒開始，其實狗狗的都在熟悉新家的規矩。這時候寵溺它們，就會讓它們產生錯覺，這個家沒有太多的規矩。（istock)

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+ 6 + 5 + 4

再一次重申一個重要的觀念：養狗其實是一個技術活。特別對於新手主人來說，最好邀請一位訓犬師或者是有經驗的狗主人作為自己的指導，讓自己少走彎路，不要因為犯下某些錯誤，而導致狗狗出現不良行為。畢竟等得到狗狗的性格穩定了再進行糾正，需要花費更多的時間和精力。

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