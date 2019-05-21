如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 紅遍全世界的網絡紅貓Grumpy Cat（不爽貓）上周逝世，令無數粉絲心碎。牠的招牌憤怒表情，是牠成功俘虜過百萬粉絲的殺手鐧，亦令人留下深刻印象。雖然我們已無緣再看見Grumpy Cat分享新照片，但其實網上還有不少一臉不爽的可愛貓貓，例如以下6隻貓貓，不知道那一隻貓貓可以成為Grumpy Cat的繼承者呢？

【1】Loki

Loki曾是美國一收容所內的貓貓，但自遇上現任主人Kaetlyn後，便迅速竄紅。現時牠在Instagram上坐擁42萬支持者，可算是網絡名貓之一。

一臉兇狠的Loki。（Instagram@loki_kitteh）

▼▼▼▼▼點擊相片了解Loki的身世▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

【2】Kitzia

深深的「內眼線」讓Kitzia的樣子倍添殺氣，令人不敢直視牠雙目。雖然牠的主人為牠開設Instagram帳戶僅一年，但已吸引了3萬人追蹤，魅力不容小覷。

Kitzia的樣子殺氣騰騰，令人不敢直視。（Instagram@grumpy_kitzia）

▼▼▼▼▼點擊相片欣賞Kitzia的獨特樣貌▼▼▼▼▼

+ 3 + 2

【3】Luhu

接下來是來自北京的選手Luhu，牠被稱為「全世界最悲傷的貓咪」。牠一副愁眉深鎖的樣子，令人不禁心生憐憫。曾推出寫真集的牠人氣高企，現有多達16萬名粉絲追蹤。

Luhu的不爽來自牠的一臉愁雲慘霧，對牠的憐憫之情油然而生。（Instagram@lanlan731）

▼▼▼▼▼點擊相片了解為何Lufu天生愁眉苦臉▼▼▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

【4】Garfi

Garfi一身淺棕色的蓬鬆毛髮，配合牠一臉憤怒的表情，可謂完美演繹「怒髮衝冠」一詞。牠雖然已屆14歲高齡，但樣子仍然童顏！莫非保持年輕秘訣就是時常生氣？

生氣得怒髮衝冠的Garfi。（Instagram@meetgarfi）

▼▼▼▼▼點擊相片了解Garfi老人的生活▼▼▼▼▼

+ 5 + 4 + 3

【5】小雪

來自日本的「小雪」身材圓潤，有幾分像「尖東忌廉哥」；但前者總是一臉凶狠，跟「忌廉哥」平易近人的形象截然不同。但「小雪」的飼主岡田表示，其實牠的脾氣很好，絕不輕易發怒。

來自日本的「小雪」總是一臉凶狠。（Instagram@marugaodesuyo）

▼▼▼▼▼點擊相片看看日版「忌廉哥」▼▼▼▼▼

+ 8 + 7 + 6

【6】Albert

Albert的外形就像剛從洗衣機取出的公仔般，擁有一身蓬鬆的毛髮。其主人覺得牠跟爆炸頭的愛因斯坦（Albert Einstein）有幾分相似，因而將牠取名為Albert。

Albert的表情除了不滿外，還帶點奸詐。（Instagram@Pompous.albert）

▼▼▼▼▼點擊相片看看「愛因斯坦」貓的日常▼▼▼▼▼