【狗服從】漁護署新一輪免費服從訓練課程接受報名（附報名方法）

撰文：何穎琪
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漁護署近年不時舉辦免費的犬隻服從訓練課程，供新手狗主報名，課程一直大受歡迎。對不懂如何訓練狗狗的新手主人而言，能免費報名相關課堂實在是難能可貴的機會！
這期課程共有40個名額，先到先得，額滿即止。對課程有興趣的你，還不立刻報名參加？
名額有限 交齊文件即取錄
漁護署近年開辦免費犬隻訓練課程，教導各位狗主如何正確地訓練狗狗服從，一向大受市民歡迎。最新一期的課程現已接受報名，名額共40個，先交齊文件先取錄，額滿即止。
漁護署的免費犬隻訓練課程，現正接受報名！（漁護署）
▼▼▼▼▼了解如何報名？需要甚麼文件？▼▼▼▼▼
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課程分成理論及實踐兩部分
課程的入學門檻不高，只要狗狗滿5個月大、領有有效牌照及針卡即可參加。整個課程分為理論班及實踐班兩個部分，分別僅長3小時，十分適合生活忙碌的狗主們。理論班中會淺談犬隻訓練理論，犬隻行為及思考摸式，以及正向強化訓練。學畢相關理論後，學員須攜同申請表內所登記的犬隻出席實踐班。
課程十分適合新手狗主。（漁護署）
▼▼▼▼▼點擊相片看過往的上課情形▼▼▼▼▼
有意參加者可透過3種方式申請，包括網上（按此申請）、傳真及郵寄方式。參加者可將已填妥的報名表格（按此下載）並連同相關文件傳真至 3007-2599，又或是郵寄至 「新蒲崗六合街 29 號宏輝工業 大廈 21 樓 03 室」， 信封面須註明「漁農自然護理署犬隻服從訓練課程」。