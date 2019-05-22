【狗服從】漁護署新一輪免費服從訓練課程接受報名（附報名方法）

漁護署近年不時舉辦免費的犬隻服從訓練課程，供新手狗主報名，課程一直大受歡迎。對不懂如何訓練狗狗的新手主人而言，能免費報名相關課堂實在是難能可貴的機會！

這期課程共有40個名額，先到先得，額滿即止。對課程有興趣的你，還不立刻報名參加？