【萌寵充電站】西施狗BB沒電了　短腿懸空不碰地　露肚睡姿超放鬆

如果每天都能看到又萌又可愛的寵物照片，相信一定能為全日帶來好心情。《香港01》寵物頻道特別為大家搜羅不同的超萌寵物照片，為大家打打氣。 許多小狗天生可愛有趣，用萌樣就能成為萬人迷。這隻小狗除了超萌樣貎外，牠還有獨特的睡姿，令萬千網民都大感好奇。不過，在擔心過後，終於明白到，原來狗狗這樣睡，是因為認為四周環境十分安全，是毫無戒心的睡姿。

Paningning魅力無法擋，躺著也能成網紅。（instagram@Paningning）

這隻可愛的西施狗叫Paningning，牠來自菲律賓，主人Janess Cua會將狗狗可愛的生活照發放到Instagram裏。但近日西施狗Paningning在網上爆紅，原因是大家留意到牠的睡姿實在太有趣了。

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Paningning就是可愛，根本是毛公仔般。（instagram@Paningning）

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獨有睡姿

Paningning在睡覺時，與其他狗狗很不同。一般狗狗都會趴著睡覺，但Paningning卻是把肚子坦蕩蕩的展露出來，兩前肢下垂到腰部，而後肢則與身體成一直線，像人類般平躺地上。從遠處看，就像狗狗布公仔被放到地上。Janess表示，當第一次看到Paningning這樣睡時，真的把她嚇壞了，以為發生了什麼意外。

我是否很可愛呢？（instagram@Paningning）

後來她經過多次觀察，留意到Paningning這樣睡時，是最放鬆的樣子。因此家裏任何角落，都可能會突然看到Paningning平躺在地上，像沒有電了般。其實Paningning還有幾兄弟，但牠的毛色卻是與眾不同，而也只有牠會以這種方式入睡。

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Paningning也有醒著的時候。（instagram@Paningning）

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雖然Paningning現時還不到一歲，但牠天生就是可愛，身材略肥，以及臉上擠滿了肉，顏值高極討好。加上牠這個奇怪的睡姿，令網民大呼「可愛到不得了」、「很想抱著牠」、「起初看到，我以為狗狗不行了」、「這像是突然斷電般」、「看牠這樣睡覺，一副無憂無慮的樣子，真令人羨慕」。

不久前Paningning的IG已有10萬訂閱，你也是其中一位追隨者嗎？

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