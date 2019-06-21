【領養狗】愛協辦大型領養日　破天荒可近距離接觸待領養動物

香港愛協將於本周末（22及23日）舉辦「領養馬拉松」，活動當日不但可領養心儀的動物，還可以參加精彩活動如寵物美容講座、狗隻行為訓練分享、親子工作坊、狗狗派對等活動，絕對老少咸宜。 今年特備環節為「狗狗派對」及「狗狗遊樂園」，好讓市民可近距離接觸一班待領養的狗狗。

香港愛護動物協會將於本周末（即22及23日）假灣仔總部舉辦領養日，又名第17屆「領養馬拉松」，為小動物們尋得好歸宿。

香港愛護動物協會將於本周末舉辦第17屆「領養馬拉松」。（SPCA）

一連兩日的「領養馬拉松」設有多個精彩活動，包括各類免費講座，內容涵蓋寵物美容及照顧貼士、狗隻行為訓練分享；另外亦有自製動物玩具工作坊、親子工作坊、「7型動物指紋性格測試」等。

愛協在活動當日更會開放獸醫部予大眾參觀，一窺獸醫們神秘的工作環境；而動物拯救車及流動絕育車亦將於當日開放參觀。除此之外，現場還設有免費七彩棉花糖小吃。

愛協將於活動當天舉辦獸醫部開放日。（SPCA）

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是次的「領養馬拉松」當然不止有以上免費活動，今年愛協更特設「狗狗派對」及「狗狗遊樂園」環節。一般市民如欲領養動物，只能隔著玻璃跟心儀動物隔空溝通，但上述的兩個環節則能讓市民與待領養狗狗近距離接觸。市民如對任何待領養狗隻有興趣，可先向工作人員了解牠們的資訊，再安排互動。

6月23日 「狗狗派對」2pm - 2:45pm 愛協暫養父母會帶同只有2月大的暫養中的小狗與市民來個親密接觸，暫養父母會親自講解牠們的喜好及習慣，也可以了解暫養父母的工作。

6月23日 「狗狗遊樂園」 3:30 pm- 4:00pm 及 4:30pm - 5pm 待領養的狗隻年糕、炭炭、Salon、Vito、Angie、花生、Dino、Jerry與Soju會相聚玩耍，市民可以距離了解牠們，看看牠們與其他狗狗相處的模樣。

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