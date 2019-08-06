【貓狗吸催淚煙】阻塞貓狗呼吸道隨時無命　執業獸醫教你點自救

《逃犯條例》修訂風波不斷，多區均有示威活動，防暴警察發射超過一千枚催淚彈驅趕示威者，部份施放地點鄰近民居，影響居民日常生活，更波及寵物健康。 不少網民於facebook群組發文求助指，假如催淚氣體飄進屋內，可以怎樣保護貓狗？有執業獸醫指，可以準備生理鹽水為貓狗沖洗眼睛、皮膚，如貓狗持續呼吸困難、舌頭呈淺紫色，便應立即帶牠到就近獸醫診所求診。

昨晚（8月5日）警方再次於深水埗民居附近施放催淚彈，多位貓主表示愛貓受催淚氣體影響而感到不適，大家都在討論如何自救。有網民建議以濕毛巾遮蓋門、窗夾縫，避免催淚氣體從夾縫飄進屋內，亦有網民建議開冷氣要關調鮮風口。大家都各出奇招，以民間智慧阻擋催淚氣體進屋，避免家中貓狗健康受損。

有網民在facebook群組發文，擔心催淚氣體會飄進屋內影響貓狗健康。（facebook群組截圖）

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香港執業獸醫張翠玉回覆《香港01》查詢時指，催淚氣體可導致貓狗呼吸困難，刺激眼睛、鼻腔及氣管，如貓狗患有哮喘或阻塞性呼吸道疾病，催淚氣體可令貓狗病發或病情轉差，甚至有生命危險。

她補充，如貓狗在持續呼吸困難，而未能得到適當的醫治，有機會危及性命：「假如貓狗吸入催淚氣體後，持續出現掙扎行為，而舌頭呈紫色或淡紫色，應盡快帶牠到就近獸醫診所求醫。」

張建議，寵主可準備生理鹽水或蒸餾水，為貓狗沖洗眼睛及皮膚。如貓狗呼吸正常，眼睛受催淚氣體影響而感到不適，寵主可以讓貓狗躺下呈側臥的姿態，再以生理鹽水沖洗眼睛，以避免受催淚氣體污染的生理鹽水沾染到身體或四肢，避免為皮膚帶來刺激。

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她建議，如催淚煙入屋，應盡量帶貓狗遠離受催淚氣體影響的場所，或保持室內環境空氣流通。至於有網民對開冷氣和開風扇的看法不一，有指冷氣會把室內的空氣抽進屋內，亦有指風扇會把催淚氣體吹遍全屋。她表示，可按寵主居住的樓層和受影響的情況而定，難以一概而論。張再三提醒寵主，一旦貓狗出現呼吸困難，便應及早帶牠到獸醫診所，以避延誤治療。